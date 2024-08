A Botticino, in provincia di Brescia, questa sera la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein sarà presente alla festa dell’Unità della Valverde, l’evento provinciale del partito. Con la numero uno dei dem, sul palco, l’ex governatore emiliano Stefano Bonaccini e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. A seguire, Antonio Polito presenterà il suo libro dedicato a Alcide De Gasperi, con Emilio Del Bono vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia ed ex sindaco di Brescia.

A Ostia, in piazza dei Canotti, appuntamento con Arianna Meloni e Fratelli d’Italia per la tappa del tour sulle spiagge “Stiamo cambiando l’Italia”, in occasione della presentazione della campagna per illustrare le riforme sostenute dal governo guidato da Giorgia Meloni.

A Civitavecchia, “Sentinelle del mare”, progetto ideato dall’Università di Bologna e sostenuto da Confcommercio, che coinvolge cittadini e turisti nel monitoraggio della biodiversità marina. Questa iniziativa, che mira a preservare la biodiversità marina, permette a chiunque di diventare una “sentinella del mare” tramite una semplice scheda di rilevamento. In questo modo i cittadini contribuiscono a raccogliere dati preziosi che supportano gli scienziati nel monitorare la salute del mare e nell’identificare minacce alla biodiversità. L’edizione 2024 coinvolge moltissime spiagge italiane, con la collaborazione di partner e biologi che affiancheranno le attività di monitoraggio e catalogazione. Oggi presentazione del progetto presso Forte Michelangelo. Intervengono Marco Piendibene sindaco Civitavecchia, Gabriella Sarracco presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Maria Cristina Ciaffi presidente Pro Loca Civitavecchia, Michele Castaldo comandante di Vascello, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante del Porto di Civitavecchia, Romolo Guasco direttore Confcommercio Roma, Alberto Corti responsabile del settore Turismo di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Modera Cristiano Avolio vicepresidente Confcommercio Litorale Nord

A Venezia la Fondazione Giorgio Cini ospiterà un simposio di tre giorni, dal 7 al 9 novembre, dal titolo “Global Health in the Age of AI”, che valuterà le implicazioni sociali dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore sanitario, comprese le questioni relative all’accessibilità, all’equità e al potenziale impatto sulle disparità sanitarie. Il programma scientifico, strutturato in tre giornate, è curato da Luciano Floridi, direttore del Digital Ethics Center (Dec) dell’Università di Yale e Professore presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università di Bologna. La fondazione offre la disponibilità di otto borse di studio completamente finanziate per giovani ricercatori interessati a partecipare al simposio.

Saranno 122 le gallerie presenti ad ArtVerona diretta per il quinto anno consecutivo da Stefano Raimondi, con la vicedirezione di Elena Forin, in programma dall’11 al 13 ottobre nei padiglioni 11 e 12 di Veronafiere. Alla gallerie si aggiungono gli spazi no profit e le realtà editoriali allestite in uno spazio rinnovato. La “Main Section” vede la partecipazione di 100 gallerie d’arte moderna e contemporanea, con proposte che spaziano dagli artisti storicizzati ai mid-career ai giovani. Innova, curata da Hannah Eckstein, coinvolge 14 gallerie sperimentali e di ricerca che presentano una monografia oppure una mostra fino a un massimo di tre artisti. “Curated by”, a cura di Giacinto di Pietrantonio, riunisce una selezione di 8 giovani gallerie invitate a lavorare in sinergia con un critico indipendente chiamato a realizzare il progetto dello stand in chiave curatoriale.

Sabato a Courmayeur, nel Jardin de l’Ange, “Il governo dell’acqua nel mondo che cambia”, nell’ambito della rassegna “Protagonisti a Courmayeur – L’Europa (ri)pensata”. Introduce Domenico Siniscalco presidente Fondazione Courmayeur Mont Blanc, interviene Andrea Rinaldo, Università degli Studi di Padova, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – Epfl.