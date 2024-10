Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nelle giornate romane della Festa del Cinema, festeggia gli 80 anni dell’Anica nella sede dell’associazione, a viale Regina Margherita, e partecipa alla proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. E mercoledì, domani, al Quirinale il capo dello Stato guiderà la riunione del Consiglio Supremo di Difesa.

Oggi a Roma a Villa Borghese, al Bar dei Daini, Walter Veltroni presenta il suo libro “Buonvino e il circo insanguinato”.

Domani a Montecitorio, nella sala della Regina, il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana formulerà un indirizzo di saluto all’evento dal titolo “Nel 700° anniversario della morte di Marco Polo, l’importanza degli scambi culturali nelle relazioni tra Italia e Cina”. A seguire, Fontana incontrerà l’ambasciatore della Repubblica Libanese in Italia, Mira Daher. Quindi, nell’aula dei gruppi parlamentari, proiezione del film documentario “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”.

Cittadinanzattiva presenta il “Rapporto civico sulla salute 2024”, con Orazio Schillaci ministro della Salute.

La banca britannica Hsbc ha nominato Pam Kaur chief financial officer a partire dal prima gennaio, annunciando una nuova struttura organizzativa semplificata per accelerare la realizzazione delle priorità strategiche. Kaur è entrato in Hsbc nell’aprile 2013 come responsabile dell’audit del gruppo e attualmente è responsabile del rischio e della conformità del gruppo. “Apportando questi cambiamenti, possiamo concentrarci meglio sull’aumento della leadership e della quota di mercato in quelle aziende che hanno un chiaro vantaggio competitivo e le maggiori opportunità di crescita. In questo modo porteremo avanti rapidamente i nostri piani per attuare la nostra strategia, liberare tutto il potenziale della banca”, ha detto l’amministratore delegato Georges Elhedery.

L’assemblea degli azionisti di Unipol ha approvato in sede straordinaria il progetto di fusione per incorporazione in Unipol Gruppo di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment. In sede ordinaria è stato poi deciso l’incremento del numero di amministratori della società da 15 a 19 e la nomina di Matteo Laterza, Stefano Caselli, Giusella Dolores Finocchiaro e Rossella Locatelli quali nuovi amministratori il cui mandato, contestualmente a quello degli altri amministratori attualmente in carica, scadrà in occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 2024.

Domani a Milano, a Palazzo Castiglioni, è in programma il Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, con Carlo Sangalli presidente di Confcommercio, Andrea Abodi ministro per lo Sport e i Giovani, Matteo Musacci presidente Giovani Imprenditori Confcommercio.

L’Istituto Svizzero dal prossimo gennaio avrà come nuova “head curator” Lucrezia Calabrò Visconti. Attualmente è capo curatrice e responsabile del dipartimento curatoriale presso la Pinacoteca Agnelli a Torino. Nel 2018 ha curato la 6th Moscow International Biennale for Young Art, Abracadabra. Dal 2018 al 2021 ha lavorato alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo come curatrice e tutor del programma di residenza internazionale Ycrp, ed è stata curatrice della sezione New Entries di Artissima nel 2018 e 2019. Si è formata in arti visive, curatela e teoria critica della società. È co-fondatrice e vice-presidente di Awi – Art Workers Italia. Quello di “head curator” è un ruolo fondamentale nei programmi di residenza e pubblici transdisciplinari dell’istituto, che includono mostre, iniziative multidisciplinari, conferenze e progetti di ricerca che affrontano dibattiti globali critici nel campo delle arti. Calabrò Visconti succede a Gioia Dal Molin, che ha ricoperto il ruolo dal gennaio 2020.

Domani a Roma assemblea di Federterme su “Acqua, Salute e Benessere: una ricchezza per le generazioni future”, con Massimo Caputi presidente Federterme, Daniela Santanchè ministro del Turismo, Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Marcello Gemmato sottosegretario al ministero della Salute.

Domani, 23 ottobre, a Roma aprirà Clode Art Gallery, con una mostra collettiva che abbraccia storici artisti della scuola romana e giovani talenti emergenti della scena contemporanea. Un’occasione per ammirare opere di Emilio Leofreddi, Franco Angeli, Mimmo Rotella, Tano Festa, Renato Mambor, Giosetta Fioroni e Renato Guttuso, figure chiave che hanno segnato profondamente la storia dell’arte italiana. Accanto a loro, una selezione di lavori di Esteban Villalta Marzi, Cristina Chionni Trerotoli, Fabiana Di Donato, Juanni Wang, Alessandro Cannistrà, Daniela Forcella, Elena Sterbini, Marco Tamburro ed Elo.