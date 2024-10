A Montecitorio, nella sala della Lupa, cerimonia inaugurale degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro organizzati dalla commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e dalla Camera dei Deputati alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Apertura con l’indirizzo di saluto del presidente della Camera Lorenzo Fontana e gli interventi della presidente della commissione d’inchiesta Chiara Gribaudo, del commissario europeo Nicolas Schmit e della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Durante la cerimonia, reading dell’attrice Ambra Angiolini.

All’Università di Parma apertura ufficiale del corso “Global Food Law: Sustainability Challenges and Innovation”, che si propone di formare professionisti specializzati nell’ambito food, analizzando sotto diversi profili giuridici, politologici, sociologici ed economici le sfide della sostenibilità e dell’innovazione nel settore agro-alimentare.

A Montecitorio la commissione Trasporti della Camera dei Deputati svolge l’audizione del presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti Nicola Zaccheo.

A Palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince” svolge l’audizione di Valentino Rolla, terzo ufficiale della nave “Agip Abruzzo” all’epoca del disastro.

A Roma presentazione dell’annuale indagine Acri – Ipsos su “Gli Italiani e il Risparmio”, giunta alla ventiquattresima edizione, con il presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa Giovanni Azzone e il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli.

L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, icona nel settore dell’ospitalità a livello mondiale, registra un nuovo successo con il premio ricevuto dal “Summit del Mare 2024”, con questa motivazione: “Un continuo impegno nella creazione di un’eccellenza nel panorama dell’ospitalità, capace di attirare un turismo di altissimo livello e di valorizzare il litorale del Lido di Venezia, organizzando eventi esclusivi e attività culturali, sportive e ricreative che coinvolgono anche la spiaggia in concessione”. Per Alessio Lazazzera, general manager dell’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, “il mare è legato in maniera indissolubile alla nostra realtà, unica sulla spiaggia di Venezia, con tutte le attività collegate, che ogni anno ci vedono impegnati in una organizzazione attiva e complessa. L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, non è un ‘semplice’ hotel, ma una destinazione a sé dove convergono tanti mondi e realtà diverse, dal cinema allo sport, dalla cultura alla gastronomia e oltre, con la sua inconfondibile architettura e l’eleganza della spiaggia, note a livello internazionale”. Il “Summit del Mare” è organizzato dalla Conferenza dei Sindaci del litorale veneto per incentivare il dialogo tra amministrazioni, associazioni di categoria, aziende e singoli imprenditori sul tema delle buone pratiche per un turismo sostenibile.

Networking, internazionalizzazione, innovazione. Queste le parole chiave di “Edilsocialnetwork B-Cad”, la più importante fiera di edilizia, architettura e design, pensata per connettere istituzioni, aziende, studi di progettazione, buyer e business developer provenienti da tutto il mondo, che dopo il grande successo internazionale riscosso negli Emirati Arabi Uniti nell’edizione 2023, per la terza edizione torna a far tappa nella nostra capitale, in una location d’eccezione come il Roma Convention Centre La Nuvola.

Per tre giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre, saranno presenti oltre 400 espositori, e si attendono oltre 20mila visitatori al B-Cad, che in questa edizione ha messo al centro la questione ambientale, come illustrato dallo slogan “Dal cucchiaio alla città sostenibile”. Tre giornate tematiche che affrontano il tema dell’architettura sostenibile dal punto di vista dei territori, delle città, dell’edilizia abitativa e turistica, del design di prodotto e della normativa che è chiamata a guidare la trasformazione. Aziende, enti, istituzioni e professionisti contribuiranno alla realizzazione delle molteplici iniziative, in una manifestazione che si rivolge ad un pubblico B2B altamente profilato, e che favorisce le connessioni tra progettisti e produttori per individuare le soluzioni olistiche ed integrate sulle tematiche di settore.

Tanti i nomi istituzionali e di settore attesi a Edilsocialnetwork B-Cad: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ed il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, entrambi presenti alla giornata inaugurale insieme al direttore generale di Enea Giorgio Graditi, il direttore generale di Italian Trade Agency Lorenzo Galanti, i presidenti di tutti gli ordini di categoria nazionali e locali di architettura, ingegneria, geometri e geologi, il presidente di Oice Giorgio Lupoi, il presidente di Green Building Council Fabrizio Capaccioli ed il presidente di Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi. Per gli Emirati Arabi, dove si è svolta la seconda edizione della manifestazione, è presente l’ambasciatore in Italia Abdulla AlSubousi e il presidente della Camera di Commercio dell’Emirato di Sharjah Abdallah Sultan AlOwais.