Papa Francesco è arrivato a Singapore. Unico impegno previsto nella giornata, un incontro privato con i confratelli della Compagnia di Gesù.

Stasera a Roma, nel chiostro di Sant’Ivo alla Sapienza, su iniziativa del presidente del Senato Ignazio La Russa, Edoardo Sylos Labini porta in scena la figura di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo. Lo spettacolo è diviso in capitoli: oggi è il turno di Marinetti. Gabriele d’Annunzio, il Vate degli Italiani, va in scena domani, giovedì, in occasione dell’anniversario dell’impresa di Fiume. Con Sylos Labini, il maestro Sergio Colicchio che con le sue musiche originali sarà la colonna sonora del racconto della vita di questi straordinari personaggi che hanno fatto la storia della cultura e della politica italiana. Gli spettacoli, scritti dallo stesso Sylos Labini insieme ad Angelo Crespi, sulla scena firmata da Alessandro Chiti, portano il marchio di uno degli artisti più pop della scena italiana, Marco Lodola. Tratto dall’omonimo programma di Rai Cultura andato in onda nella scorsa stagione televisiva su Rai 3, la trilogia di Sylos Labini è supportata da immagini e video di repertorio provenienti dalle teche Rai, con la voce di Stella Gasparri che accompagna i tre racconti.

“Una Pizza Napoletana” di Anthony Mangieri, a New York, è la “Migliore Pizzeria al mondo” del 2024 per 50 Top Pizza, la guida di settore curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Il cambio al vertice è stato annunciato al Teatro Mercadante di Napoli, durante la cerimonia di premiazione presentata da Verónica Zumalacárregui, giornalista e influencer spagnola. Al secondo posto ex aequo la coppia Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli, e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, entrambi primi per 50 Top Pizza Italia 2024; sul terzo gradino del podio The Pizza Bar on 38th, a Tokyo, guidata da Daniele Cason, numero uno per 50 Top Pizza Asia – Pacific 2024; quarta posizione per Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura; al quinto posto Napoli on the Road a Londra, di Michele Pascarella. A seguire Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco, di Tony Gemignani; I Tigli a San Bonifacio, di Simone Padoan; Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre, e 50 Kalò a Napoli, di Ciro Salvo; chiude la top ten Seu Pizza Illuminati a Roma, di Pier Daniele Seu.

Torna a sfilare l’alta moda in una delle piazze più belle e iconiche del mondo. Nella serata di mercoledì 18 settembre a Piazza di Spagna andrà in scena la passerella di “Fashion & Talents”, organizzata per la sesta volta da Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia, e Accademia del Lusso, istituto di alta formazione per la moda e il design, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. In passerella sfileranno le creazioni degli studenti di Fashion Design di Accademia del Lusso e degli allievi di due prestigiose Università internazionali: la Sanda University di Shanghai, specializzata in Fashion Design e aperta a importanti collaborazioni con aziende leader del settore moda, e la Metropolitan University di Belgrado, che utilizza un approccio innovativo sulla formazione e l’apprendimento spingendo gli studenti ad avere un pensiero critico e creativo. Parteciperanno all’evento anche due istituti superiori di Roma, il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, che offre un percorso formativo in ambito artistico e creativo, e l’Istituto Aniene, che dal 2017 ha introdotto l’indirizzo di studio Sistema Moda. A ognuno di essi Accademia del Lusso assegnerà una borsa di studio da devolvere agli studenti più meritevoli.

Nel verde di Villa Torlonia, a cura della Fondazione Teatro di Roma, entra nel vivo la rassegna “Sotto un sipario di stelle a Villa Torlonia”, che fino al 29 settembre propone un ricco calendario di eventi, tra musica, recital, prosa e spettacoli per bambini. La rassegna, realizzata con il sostegno di Roma Capitale, è un’occasione per condividere un’esperienza culturale ampia, inclusiva e plurale grazie a un progetto concepito e realizzato con il Municipio II di Roma, la collaborazione del Teatro dell’Opera di Roma e il contributo artistico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nello spazio-arena del Campo dei tornei, stasera sarà protagonista l’attore e cantante Peppe Servillo, accompagnato dal chitarrista Cristiano Califano, per leggere e cantare “La presa di Torino”, un racconto tratto dal libro “Il resto della settimana” di Maurizio De Giovanni.