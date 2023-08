Oggi, dopo la visita a Caivano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola per andare a Atene per incontrare a Palazzo Maximos il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis.

Stasera a Ravenna, alla Festa nazionale dell’Unità del Partito democratico si parla di “Cento anni di don Minzoni”, con Pierluigi Castagnetti, Albertina Soliani e Maria Pia Garavaglia.

Da Banca Monte dei Paschi di Siena un finanziamento da 15 milioni di euro, assistito dalla garanzia green di Sace, a favore di Locauto. L’azienda italiana vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore del noleggio a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali. L’operazione ha una durata di 4 anni ed è finalizzato ad incentivare la transizione verso la mobilità sostenibile, supportando Locauto per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni di Co2.

In serata, a Racalmuto, incontro “Sulle orme di Leonardo Sciascia” organizzato dalla fondazione intitolata allo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, con Antonio Motta, Giuseppe Giglio, Enzo Sardo e Valter Vecellio. E nella città situata in provincia di Agrigento è andata in scena l’attrice Loredana Cannata che ha portato Marilyn Monroe: la fatica fatta per trovare un letto da portare nello spettacolo, epicentro del monologo, meriterebbe una “novella” di Sciascia.

Domani, venerdì, nello scenario della villa d’Este, a Cernobbio, si apre l’edizione numero 49 del Forum “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, organizzato da The European House – Ambrosetti. E’ previsto un intervento in videoconferenza del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. A seguire, conferenza stampa di presentazione della ricerca “AI 4 Italy: impatti e prospettive dell’intelligenza artificiale generativa per l’Italia e il Made in Italy”, realizzata in collaborazione con Microsoft. Quindi, presentazione della ricerca “E-commerce: percezioni ed evidenze sui benefici per i cittadini, le imprese e l’economia italiana”, realizzata da Agenzia Ice in collaborazione con Amazon. Per poi passare alla ricerca “Acqua: azioni e investimenti per l’energia, le persone e i territori”, realizzata in collaborazione con A2A. Nel primo pomeriggio, conferenza stampa di presentazione della ricerca “Zero Carbon Technology Roadmap – Carbon Capture & Storage: una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività dell’Italia”, realizzata in collaborazione con Eni e Snam, rappresentata dall’a.d. Stefano Venier.