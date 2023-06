Giornata ricca di appuntamenti a Roma, anche perché la giornata di domani, 29 giugno, dedicata ai santi Pietro e Paolo, nella Capitale è “festiva”: tutto chiuso, “ponte assicurato” visto che si tratta di un giovedì. Anche per questo le “spiegazioni” di Daniela Santanché sulle sue vicende societarie sono slittate alla settimana prossima, il 5 luglio. E quindi nel pomeriggio di oggi, mercoledì, dato che si tratta di un “pre-festivo”, l’accesso delle auto al centro storico sarà interdetto, con cambiamento dei percorsi dei bus e molto altro ancora.

La mattinata comincia con le riunioni delle commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica: Attività produttive e Lavoro, innanzitutto, ma anche il Comitato di Vigilanza sull’attività di Documentazione sul tema dell’intelligenza artificiale sarà operativo, per “conoscere l’avanzamento dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi e di studiare la loro possibile applicazione all’interno della documentazione parlamentare, a supporto dell’attività del Parlamento”. Vasto programma.

Presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, “Agenas festeggia trent’anni: tra passato, presente e futuro”, evento organizzato dalla stessa Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Previsti i saluti istituzionali di Orazio Schillaci in qualità di ministro della Salute, di Massimiliano Fedriga presidente Conferenza delle Regioni e delle P.A. e presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, di Enrico Coscioni presidente Agenas.

A Montecitorio, nella sala della Regina, “L’impatto del Pnrr sul sistema costituzionale italiano ed europeo”, incontro organizzato Giappichelli Editore per la presentazione del libro “Scritti costituzionali sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” a cura di Davide De Lungo e Francesco Saverio Marini. Apertura dei lavori con Fabrizio Castaldi, segretario generale della Camera dei Deputati.

Nel Palazzo Theodoli Bianchelli, della Camera dei Deputati, presentazione del libro “Il declino del potere pubblico in Italia”, di Roberto Alesse. Interverranno l’autore del libro, direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Carlo Deodato segretario generale della Presidenza del Consiglio, Luigi Fiorentino capo del Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio, Maurizio Leo viceministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Pitruzzella avvocato generale della Corte di Giustizia della Ue, Beniamino Quintieri presidente della Fondazione Università di Tor Vergata. Moderatore Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e già parlamentare M5s.

Al Senato, presentazione del Festival dei giovani dell’Appennino, ovvero il primo evento culturale dedicato ai giovani e alle giovani dell’entroterra, con l’obiettivo di mettere a sistema idee e progetti per lo sviluppo territoriale e la lotta allo spopolamento dei centri minori. Partenza, sabato 5 agosto presso la piazza dell’Orologio di Collarmele, in provincia dell’Aquila. Partner, il Parco Nazionale Regionale Sirente Velino, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Confartigianato Imprese Avezzano, Confcooperative giovani, Centro di Servizi per il Volontariato Abruzzo e Giovani di Confagricoltura. E Ferrovia dei Parchi con il progetto Binari senza tempo di Fondazione Ferrovie – gruppo Ferrovie dello Stato.

A Milano, presentazione dell’ottava edizione della “Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey”, organizzata da Deloitte.