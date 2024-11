A Roma, nell’Auditorium Conciliazione, apertura del congresso nazionale delle Acli, con il titolo “Il Coraggio della Pace” con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quello di oggi è il primo di tre giorni di lavori, dove si alterneranno dibattiti, testimonianze e momenti di dialogo su temi cruciali come il lavoro, la giustizia sociale, la solidarietà e il ruolo delle Acli. All’evento, ospitato anche nell’Hotel Ergife, interverranno il presidente della Conferenza Episcopale Italiana cardinale Matteo Maria Zuppi, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Domenica mattina all’Ergife, a conclusione dei lavori congressuali, messa concelebrata dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e da don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera.

A Bari, nel Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione del Governo con la Regione Puglia guidata da Michele Emiliano. Partecipa il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nella Regione Lazio, l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana Luisa Regimenti e l’assessore ai Lavori Pubblici Manuela Rinaldi partecipano all’evento “I mille volti della violenza di genere: la rinascita delle donne parte dalla sicurezza”. Prevista la presenza del prefetto di Roma Lamberto Giannini, del presidente dell’Opera San Giustino Don Antonio Coluccia, di dirigenti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria, di esperti del mondo delle professioni e la testimonianza di Barbara Mariottini, madre di Desirè Mariottini, e di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro.

A Roma, nei Musei Capitolini, nella sala degli Arazzi, viene presentato al pubblico per la prima volta il ritratto di Agrippa Postumo della Fondazione Sorgente Group che dialoga idealmente con altri due ritratti di Agrippa: uno proveniente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze ed un altro dalle Collezioni Capitoline. Aperta al pubblico da oggi e fino al 27 aprile del prossimo anno, la mostra riunisce per la prima volta insieme questi tre capolavori marmorei che raccontano la storia dello sfortunato erede di Augusto, Agrippa Postumo, ultimo figlio di Marco Vipsanio Agrippa e di Giulia, unica figlia di Augusto. L’esposizione, a cura di Laura Buccino, Eugenio La Rocca e Valentina Nicolucci, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Fondazione Sorgente Group e il sostegno del Gruppo Sorgente e Condotte 1880. Servizi museali Zètema Progetto Cultura.

«Avevo solo 14 anni quando ho intrapreso un viaggio che ha trasformato tutta la mia carriera e l’intera prospettiva della mia vita», racconta Diego Vitagliano, protagonista della rivoluzione della pizza partenopea. Grazie al suo lavoro ha dato il via a quella che oggi è comunemente conosciuta come ‘pizza napoletana contemporanea’, quella con il cornicione ben pronunciato, e con materie prime d’eccellenza.

Il volume “La Pizza Napoletana tra creatività e tradizione”, pubblicato da Italian Gourmet, ripercorre la storia e la carriera di Vitagliano, la sua evoluzione nel mondo della pizza e svela la sua ricerca sulle tecniche, sugli impasti innovativi e sulle ricette che lo hanno portato al vertice della scena internazionale. E si tratta di una storia affascinante: il libro narra come un giovane ha sfidato le convenzioni della pizza napoletana tradizionale, introducendo nuovi concetti senza mai tradire le radici della tradizione. Partendo da umili origini come portapizze e rosticcere, Vitagliano è diventato un pioniere, trasformando la pizza con tecniche innovative come gli impasti indiretti, grazie all’uso della biga o del poolish, solitamente riservati alla panificazione. L’attenzione a dettagli come la digeribilità, la scelta delle farine e la gestione della catena del freddo ha permesso di elevare la pizza a un livello qualitativo superiore. Oltre a introdurre novità come l’addetto alla qualità e il sommelier, ha rivoluzionato la concezione stessa della pizzeria. La presentazione del libro si svolgerà lunedì 2 dicembre presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo a Napoli.

Florence Cocktail Week torna a Firenze il prossimo anno dal 7 al 13 aprile, per diffondere la cultura del bere consapevole e responsabile e valorizzare la miscelazione di qualità di tutta la Toscana nei migliori cocktail bar e bar d’hotel fiorentini. Saranno sette giorni di eventi diffusi, per l’organizzazione e la direzione di Paola Mencarelli, per mettere in primo piano la mixology d’autore toscana. Grande risalto verrà dato ai resident bartender fiorentini con l’introduzione dell’iniziativa “Barkeeper Fcw” e ai Cocktail Bar Tuscany Cocktail Week che arriveranno a Firenze con i propri pop-up bar, ma anche alle tendenze della mixology contemporanea, con il Wellness Signature Cocktail Fcw25, un drink low abv o alcohol free inserito nella stessa cocktail list delle insegne Fcw25.