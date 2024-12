Abu Mazen da Mattarella e Meloni, La Russa intervistato da Gomez, Google con Manyika alla Luiss

A Roma il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, incontra al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo Abu Mazen, il capo del governo riceve il presidente della Repubblica Argentina Javier Milei.

Al Circo Massimo, ad Atreju, il presidente del Senato Ignazio La Russa viene intervistato da Peter Gomez.

A Roma, alla Luiss, cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, con la relazione del rettore Paolo Boccardelli. Interventi di James Manyika, President, Research, Technology & Society, Google, e di padre Paolo Benanti, presidente della commissione Ai per l’informazione. Conclusioni del presidente, Luigi Gubitosi.

A Roma è in programma il consiglio nazionale di Forza Italia.

In Vaticano, nel Palazzo Apostolico, Papa Francesco riceve in udienza il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica libanese, Najib Mikati.

A Roma, nel Ministero della Cultura, proclamazione della Capitale italiana del Libro 2025, con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

A Roma, a Palazzo Giustiniani, Rapporto Federproprietà-Censis realizzato in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fimaa Italia e Locare srl, per raccontare le opportunità e le difficoltà attuali che caratterizzano il profondo legame degli italiani con la casa. Dalla Legge Salva Casa alla Casa Green, molte sono le sfide che il popolo dei proprietari si trova ad affrontare, non ultima la tutela del valore economico e sociale della casa. Dopo i saluti del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, interventi del segretario generale del Censis Giorgio De Rita e del responsabile dipartimento economia e finanze di Federproprietà, Riccardo Pedrizzi. Conclusioni del presidente di Federproprietà, Giovanni Bardanzellu.

A Roma, Il Museo dell’Ara Pacis ospita fino al 31 agosto 2025 la grande mostra “Franco Fontana. Retrospective”, la prima monografica dedicata a uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea. Per l’occasione, oggi, nell’auditorium del museo capitolino, Fontana incontra Jean-Luc Monterosso, curatore della mostra, storico fondatore e già direttore della Maison Européenne de la Photographie a Parigi. Modera Alessandra Mauro, direttore artistico della Fondazione Forma per la Fotografia e direttore editoriale di Contrasto.

A Parma, evento d’inaugurazione dei nuovi voli Parma-Trapani e Parma-Comiso, organizzato da So.Ge.Ap., e a Trapani, all’aeroporto Vincenzo Florio, presentazione delle nuove rotte operate dalla compagnia aerea Aeroitalia, dove interverranno il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, e il responsabile della gestione e supervisione delle operazioni di terra di Aeroitalia, Massimiliano Vignati. In Sicilia, “Water cannon” all’arrivo del volo Parma-Trapani.

A Venezia, nell’Hilton Molino Stucky, lo Skyline Rooftop Bar, iconico luogo per gli aperitivi più cool, famoso per la mixology d’eccellenza e la vista strepitosa sul canale della Giudecca, condivide con gli appassionati del buon bere un’esperienza coinvolgente e affascinante dedicata all’arte della mixologia. Ogni sabato, a partire dal 14 dicembre, lo Skyline Rooftop Bar si trasformerà nel palcoscenico ideale per un percorso esclusivo: gli ospiti potranno scoprire i segreti che si celano dietro alcuni dei cocktail più celebri e imparare a prepararli con la guida esperta della Bar Manager Valentina Mircea e del suo pluripremiato team. La Mixology Class è molto più di una semplice lezione: è un viaggio attraverso sapori, tecniche e tradizioni. L’esperienza è dedicata a tre drink iconici: il classico Negroni, il raffinato Espresso Martini e il signature cocktail del bar, lo Stucky Storm, una creazione unica che unisce innovazione e tradizione. Nel corso di un’ora di pura creatività, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo dei cocktail, apprendendo i gesti e i trucchi fondamentali per realizzare preparazioni indimenticabili.

Sabato 14 dicembre, l’Art Forum Würth Capena, a Capena (R invita tutti a festeggiare il Natale con la visita straordinaria della mostra “Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl nella Collezione Würth”, seguita dal concerto di Natale Christmas in Blues con la partecipazione della cantante Noemi Crus accompagnata dalla blues band Blue Overload. La calda voce della cantante intonerà una selezione di celebri brani natalizi, rivisitati magistralmente in chiave blues dalla band Blue Overload, composta da un basso, una batteria, una tastiera e due chitarre elettriche.

Nel centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini (Lucca 1858-Bruxelles 1924) Michele dall’Ongaro, presidente-sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, compositore, musicologo, conduttore radiofonico e televisivo, guiderà il pubblico all’ascolto dell’integrale delle opere pucciniane con incontri ricchi di esempi musicali, filmati e documenti. Gli incontri avranno luogo all’Auditorium Parco della Musica e ripercorreranno, con numerosi riferimenti al testo del libretto e ai momenti chiave delle vicende, le note, le parole, le polemiche e i segreti di titoli tra i più amati e presenti nei cartelloni di tutto il mondo. L’incontro di domenica 15 dicembre al Teatro Studio Borgna sarà dedicato a Turandot, ultima opera di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni. L’opera ruota attorno a tre enigmi che la principessa Turandot sottopone ai suoi sfortunati pretendenti, puntualmente destinati al fallimento. Solo l’arrivo di un principe ignoto riuscirà a sovvertire il sistema, tanto che sarà lui a sottoporre un enigma finale alla principessa di ghiaccio.