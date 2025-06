Regal RexNord, Guidesi: “Connettere i diversi know-how e anticipare i tempi”

A Ciserano, in provincia di Bergamo, si trova uno degli stabilimenti più importanti di Regal Rexnord, gruppo internazionale leader nella produzione di componenti per l’efficienza energetica e la trasmissione di potenza. Qui lavorano oltre 200 persone e si concentrano attività di ricerca, innovazione, produzione e sviluppo con una forte vocazione all’export. Lo stabilimento ha ospitato la visita dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi: un’occasione per approfondire il ruolo strategico di questo polo industriale per il territorio e per il comparto manifatturiero italiano.

Intervista a Guido Guidesi di Jacopo Bernardini.