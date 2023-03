I pagamenti digitali nell’era dell’inflazione

In un periodo di forte inflazione e incertezza che condizionano le scelte di spesa delle famiglie, i marketplace fanno segnare dati molto positivi. Qual è il loro peso nel futuro prossimo dell’economia e quale il ruolo degli strumenti di pagamento digitale? Ne parliamo con Alfonso Catone, Country Manager Italia di Mangopay, l’On. Gianmauro Dell’Olio, Vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera per il M5S, Lucilla Incorvati, giornalista de Il Sole 24 ORE e l’On. Andrea Tremaglia, membro della Commissione Bilancio della Camera per FdI. Conduce Piero Tatafiore.