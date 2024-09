“Queste giornate del G7 Cultura coordinate dal ministro Alessandro Giuli rappresentano sicuramente un grande volano per la nostra cultura e per i musei. Ieri al MANN ho registrato grande interesse e fascinazione da parte di tutte le delegazioni per i nostri beni culturali e per un museo che è uno dei più riconosciuti e importanti del mondo per l’antichità classica”. Lo ha dichiarato Massimo Osanna, Direttore generale Musei intervistato da The Watcher Post.

“Credo che queste giornate saranno importanti non soltanto per Napoli e la Campania ma per riportare l’attenzione sul settore della cultura fondamentale e in grande crescita. I numeri dei musei sono davvero soddisfacenti: dopo il Covid non solo si sta tornando ai numeri del 2019 ma in alcuni casi si stanno superando notevolmente. Registriamo una grande attenzione e un grande ritorno dei giovani e su questo dobbiamo puntare cecando di avere dei linguaggi sempre più adeguati a tutti i pubblici e attirare i giovani che sono stati i grandi assenti”.

Intervista di Gianluca Lambiase

Immagine di copertina, riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica