L’Intervista | Sicilia: le sfide per rilanciare una regione strategica. Con Alessandro Dagnino

La Sicilia è una regione strategica per l’economia nazionale e mediterranea, chiamata oggi a confrontarsi con nodi strutturali e grandi opportunità di rilancio.



Ne parliamo a L’Intervista con Alessandro Dagnino (Assessore Economia Regione Sicilia).



A tu per tu con i protagonisti dell'economia, del mondo imprenditoriale, della politica e della cultura, per andare in profondità sui temi del momento.