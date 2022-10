Largo Chigi, vista sulla politica | Le sfide delle città del futuro

Le sfide delle città del futuro, in un’indagine sullo sviluppo delle smart cities in Italia nella cornice del PNRR condotta per il progetto Futur#Lab, nato dalla collaborazione tra l’Istituto per la Competitività e WINDTRE. Con Federico Mollicone, Responsabile Innovazione e Cultura di Fratelli d’Italia, Giulia Pastorella, Vicepresidente di Azione, Roberto Basso, Director External Affairs and Sustainability di WINDTRE, Stefano da Empoli, Presidente I-Com, Istituto per la Competitività, e Simona Rossitto de Il Sole 24 Ore. Conduce Piero Tatafiore.