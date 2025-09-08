Dazi, le sfide dell’imprenditoria italiana. Con Paolo Agnelli

Dalla competitività internazionale all’impatto dell’energia sui costi produttivi, fino al ruolo strategico dell’alluminio e alla storia di un gruppo familiare che ha saputo innovare restando radicato al territorio. Ospite de L’intervista: Paolo Agnelli, Presidente CONFIMI Industria e Presidente del Gruppo Alluminio Agnelli. Conduce: Alessandro Caruso. A tu per tu con i protagonisti dell’economia, del mondo imprenditoriale, della politica e della cultura, per andare in profondità sui temi del momento.

Conduce: Alessandro Caruso.