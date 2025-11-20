L’Intervista | Daniele Frongia, Vice Capo Gabinetto Ministro Sport e Giovani

Roma, potere, padel, segreti: un nuovo romanzo racconta, attraverso la storia di Elena, le sfide, le ambizioni e le contraddizioni della Roma di oggi, tra lavoro, relazioni e un mondo fatto di luci e ombre. Ne parliamo con Daniele Frongia, Vice Capo Gabinetto Ministro Sport e Giovani e autore di “Molte vite. Roma, il padel, l’apparenza” (Castelvecchi). Conduce: Paolo Bozzacchi. A tu per tu con i protagonisti dell’economia, del mondo imprenditoriale, della politica e della cultura, per andare in profondità sui temi del momento.