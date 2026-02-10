Nasce FS Advisory, la nuova società del Gruppo FS Italiane dedicata alla consulenza strategica nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Con base a Londra, la società offrirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori del settore, sviluppatori infrastrutturali e imprese di costruzione e ingegneria impegnate in progetti complessi di mobilità su scala internazionale.

L’avvio di FS Advisory intercetta una domanda sempre più evidente del mercato globale: disporre di competenze integrate e coerenti in un comparto storicamente frammentato tra consulenze regolatorie, progettazione infrastrutturale e gestione operativa. La nuova realtà si propone di colmare questo divario, mettendo a sistema conoscenze che spaziano dai quadri normativi ai modelli di esercizio, fino all’ottimizzazione degli asset di trasporto.

Il posizionamento distintivo di FS Advisory poggia sull’esperienza industriale del Gruppo FS Italiane, che gestisce una rete articolata composta da circa 17mila chilometri di linee ferroviarie, oltre 2.100 gallerie, 23mila tra ponti e viadotti, 2.200 stazioni e più di 32mila chilometri di strade. Un patrimonio operativo che consente alla nuova società di affiancare clienti pubblici e privati nei processi di riforma e sviluppo dei sistemi di mobilità, con una visione che integra sostenibilità, digitalizzazione e intermodalità.

L’obiettivo è supportare la trasformazione del settore dei trasporti attraverso soluzioni concrete, dalla mobilità digitale alle piattaforme di bigliettazione, dai sistemi di monitoraggio delle performance alle competenze specialistiche lungo l’intera catena del valore infrastrutturale. A completare l’offerta, servizi di Shadow e Interim Management pensati per accompagnare fasi di transizione della governance, processi di nazionalizzazione e cambiamenti operativi complessi.

FS Advisory sarà guidata da Ernesto Sicilia, già amministratore delegato di Trenitalia UK, dove per quasi dieci anni ha coordinato le attività ferroviarie del Gruppo FS nel Regno Unito.

«La nostra espansione internazionale è ambiziosa per scelta. Lanciamo oggi FS Advisory perché il prossimo decennio sarà caratterizzato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a livello globale, ma affinché questi capitali possano essere impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e modelli operativi», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS. «FS Advisory rappresenta il naturale passo successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di affrontare e risolvere queste sfide su larga scala».

Il lancio della nuova società si inserisce nella strategia di crescita internazionale presentata dal Gruppo FS nel 2025 e completa il percorso di espansione già avviato attraverso FS International, la business unit che presidia attività di trasporto in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia, per un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro e circa 12mila dipendenti.

FS Advisory opererà come società di consulenza indipendente, con accesso alle competenze operative del Gruppo FS, combinando obiettività strategica ed esperienza di implementazione per sostenere a livello globale politiche pubbliche e investimenti infrastrutturali nel settore della mobilità.