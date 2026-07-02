La mobilità sostenibile passa sempre più dalla capacità di trasformare la ricerca in impresa. Con questo obiettivo il MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile ha organizzato al Museo Diocesano di Milano l’Investor Day “MOSTriamo il Futuro e incontriamo l’innovazione“, una giornata di confronto che ha riunito startup, PMI innovative, investitori, grandi aziende e istituzioni per favorire l’incontro tra tecnologie, capitali e mercato.

Protagoniste dell’evento sono state 40 startup innovative, presenti con un proprio stand e coinvolte in incontri di networking e matching con imprese e investitori. L’iniziativa rappresenta uno dei tasselli del percorso avviato da MOST nell’ambito del PNRR per sostenere la crescita dell’ecosistema italiano della mobilità sostenibile.

Ad aprire i lavori sono stati, tra gli altri, Federico Chiarini, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up di Assolombarda, e Gianmarco Montanari, Direttore Generale di MOST. Nel corso della giornata si sono alternati anche gli interventi di Stefano Quintarelli, founder di Rialto Venture Capital, insieme a rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione e delle startup.

Negli ultimi due anni MOST ha raccolto oltre 300 candidature attraverso tre call dedicate a startup e PMI innovative, selezionando e premiando 50 progetti con 8,5 milioni di euro di contributi a fondo perduto, accompagnati da programmi di incubazione e mentoring. A queste risorse si aggiungono circa 3 milioni di euro destinati all’acquisizione di partecipazioni di minoranza in nove startup considerate ad alto potenziale. Complessivamente, il Centro ha attivato oltre 11,5 milioni di euro a sostegno dell’innovazione.

Oggi l’ecosistema costruito da MOST coinvolge 55 startup e PMI innovative distribuite in 11 regioni italiane e circa 300 professionisti tra ricercatori, imprenditori e team tecnologici. Le soluzioni sviluppate spaziano dal Mobility as a Service alle nuove propulsioni, dai materiali avanzati all’automotive, fino ai settori aerospaziale e marittimo, con l’obiettivo di affrontare le principali sfide della mobilità: decarbonizzazione, sicurezza, accessibilità e riduzione della congestione.

Tra le startup protagoniste della giornata hanno presentato i propri progetti anche Angelo Lerro, co-founder di Supair, e Maria Marcello, co-founder di Niulinx, due delle nove realtà sulle quali MOST ha investito attraverso l’acquisizione di quote di minoranza.

Lo sguardo, però, è già rivolto oltre i confini nazionali. MOST sta infatti lavorando alla partecipazione a Transport Research Arena 2028, il principale appuntamento europeo dedicato alla ricerca nei trasporti, dove contribuirà alla realizzazione, per la prima volta, di una sezione interamente dedicata alle startup. L’obiettivo è creare una piattaforma europea capace di mettere in relazione ricerca, imprese, investitori e istituzioni, rafforzando il percorso che porta l’innovazione dal laboratorio al mercato.