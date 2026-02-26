Il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato il ministro dei Trasporti di Singapore, Murali Pillai. Un momento significativo nel rafforzamento del dialogo tra Italia e Singapore sui temi della mobilità e delle infrastrutture.



Il confronto ha consentito di evidenziare una convergenza di approcci su portualità, logistica e connettività, riconosciuti come asset strategici per la competitività dei rispettivi sistemi economici e per il posizionamento internazionale dei due Paesi.

In questo quadro, è stata ribadita la volontà di proseguire un dialogo strutturato, volto a individuare opportunità di cooperazione concreta e partenariati industriali di medio-lungo periodo.



Nel corso della missione, il viceministro ha effettuato una visita al porto di Tuas e ha incontrato l’amministratore delegato della Maritime and Port Authority of Singapore, Ang Wee Keong, per un approfondimento sulle prospettive di cooperazione nel settore marittimo e portuale.



Ha inoltre incontrato gli amministratori delegati di Aeroporto Internazionale Changi, SBS Transport – principale società di trasporto pubblico locale – e Keppel Infrastructure, al fine di valorizzare il contributo del nostro sistema industriale allo sviluppo di progetti innovativi a Singapore e nel Far East.



Gli incontri si inseriscono in una fase di rafforzamento delle relazioni bilaterali per consolidare un rapporto fondato su affidabilità, visione strategica e attenzione ai risultati.