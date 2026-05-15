Cambio casa, estate 2026, in Italia cresce del 26%

Il concetto di vacanza sta attraversando una metamorfosi profonda: non più una semplice fuga dalla routine, ma una ricerca autentica di riconnessione con il territorio e con sé stessi. Il trend dell’estate 2026 si è ormai delineato attorno al «ritorno all’essenziale», un paradigma che trasforma il viaggiatore da spettatore a «residente temporaneo». In questo scenario, l’Italia emerge come epicentro di una rivoluzione slow, dove lo scambio casa non è soltanto una scelta di convenienza economica, ma un vero manifesto di viaggio consapevole.

I dati di HomeExchange, piattaforma leader mondiale del settore, fotografano una crescita netta: per l’estate 2026 l’Italia registra un incremento degli scambi programmati del 26% rispetto all’anno precedente, segno che la libertà di sentirsi «a casa» anche in contesti remoti e autentici è diventata la priorità del nuovo turismo post-digitale.

Dalla città alla natura: il grande spostamento

Se Roma, Venezia e Firenze restano capisaldi della tradizione, il salto più significativo riguarda le vacanze all’aria aperta. Nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 15 settembre, gli scambi in abitazioni situate in contesti naturalistici – campagna, montagna e lago – hanno registrato un +50% rispetto al 2025. La campagna guida la classifica con 290 scambi già confermati, seguita dalla montagna con 190 e dal lago con 150. Con 6.725 case disponibili in queste destinazioni – il 25% del portfolio totale in Italia – HomeExchange intercetta con precisione il bisogno di fuggire dall’overtourism cittadino, confermandosi stabilmente nella top 5 dei paesi più popolari al mondo insieme a Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada.

Chi sceglie l’Italia

La domanda è trainata in larga parte dai vicini europei: il 60% dei turisti che sceglierà lo scambio casa in Italia proviene dal resto del continente, con Francia e Spagna in testa, seguite dal flusso domestico degli italiani stessi.

«Il trend del 2026 non è più solo viaggiare, ma abitare il territorio», commenta Emmanuel Arnaud, co-founder di HomeExchange. «Con oltre 164.000 pernottamenti già prenotati in Italia, vediamo come lo scambio casa stia diventando la scelta d’elezione per chi cerca una vacanza sostenibile, umana e immersa nella natura, lontano dai circuiti alberghieri tradizionali.»

I numeri dell’estate italiana

Tra il 6 giugno e il 15 settembre sono attesi 7.380 scambi pianificati (+26% sul 2025), 164.615 pernottamenti previsti (+19%) e 24.035 ospiti (+24%). In testa alle regioni più richieste c’è per la prima volta la Toscana, seguita da Lazio, Veneto, Sardegna e Sicilia.

Un fenomeno globale

Il quadro internazionale conferma la stessa traiettoria. La voglia di esplorare il mondo in modo umano e sostenibile ha generato 133.745 scambi già pianificati per l’estate, con un incremento del 23% e un totale di oltre 3,5 milioni di pernottamenti. HomeExchange conta oggi 290.000 membri attivi in 155 paesi, e quest’estate saranno quasi mezzo milione i viaggiatori – 484.455 gli ospiti attesi – che sceglieranno di abbattere le barriere del turismo di massa a favore di uno scambio culturale autentico, facendo del 2026 l’anno della hospitality tra pari.