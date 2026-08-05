Automotive, flotte aziendali e noleggio: il mercato chiede stabilità

(*Articolo di Alessio Casonato, direttore commerciale Agenzia Italia, pubblicato su L’Economista, inserto de Il Riformista)

È opportuno tornare su questo punto, perché il quadro normativo continua a non riflettere pienamente il ruolo strategico che l’automotive esercita sull’economia del Paese. Partiamo dai dati italiani del primo semestre 2026. Secondo la rielaborazione Dataforce, il mercato delle autovetture è cresciuto complessivamente del 9,69%. Occorre, tuttavia, evitare facili entusiasmi. Nel primo semestre le immatricolazioni dei privati hanno beneficiato delle code degli ecobonus, che hanno sostenuto in modo significativo le vendite di auto elettriche. È un impulso che difficilmente si ripeterà nella seconda parte dell’anno.

Anche gli indicatori qualitativi invitano alla prudenza: il sentiment di mercato, il traffico nelle concessionarie e i portafogli ordini non evidenziano segnali di accelerazione, mentre l’affluenza negli showroom rimane contenuta.

Proseguendo nell’analisi, il noleggio a lungo termine registra una flessione di circa il 2% su base annua, direttamente riconducibile alle incertezze normative che gravano sul settore: innanzitutto il nuovo regime dei fringe benefit. La disciplina sta orientando la domanda verso veicoli BEV e PHEV, in ragione degli evidenti vantaggi economici, e contemporaneamente favorisce l’interesse per le auto prodotte in Cina. Secondo un’indagine di AgitaLab, il laboratorio di ricerca di Agenzia Italia, oltre l’88% dei manager del settore prevede di mantenere invariato il TCO (Total Cost of Ownership). In questo scenario, le offerte più coerenti per le motorizzazioni BEV e PHEV risultano spesso quelle degli OEM cinesi.

In secondo luogo l’IPT con un ulteriore aggravio. La riforma dell’Imposta provinciale di trascrizione relativa ai noleggiatori necessita ancora di regolamenti attuativi e chiarimenti, indispensabili per evitare contenziosi fiscali con gli enti territoriali, così come indicato anche dalla recente deliberazione motivata dalla Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in materia di tributi locali e federalismo fiscale. In questo quadro di incertezza, alcune società hanno rallentato le immatricolazioni.

Infine il Fringe benefit per le auto con più di cinque anni. Non meno rilevante è l’ulteriore modifica riguardante le vetture concesse ai dipendenti: se il veicolo ha più di cinque anni, il fringe benefit inciderà per il 50% sul dipendente, indipendentemente dalla motorizzazione. L’obiettivo è condivisibile — favorire il rinnovo del parco circolante — ma la misura finisce per penalizzare proprio le aziende, oggi fra i principali acquirenti di auto nuove o “fresche” che non potranno tenere l’auto per i 6 o 7 anni o non troveranno più conveniente accedere al nuovo mercato del noleggio “second life” che rappresentava un’ottima opportunità per avere auto recenti ad un canone inferiore. Il nodo strutturale è rappresentato dalle 300-400 mila immatricolazioni annue dei privati che sono venute meno: l’aumento dei prezzi ha trasformato l’automobile in un bene sempre meno accessibile. In sintesi, poche iniziative potrebbero produrre un impatto significativo sul mercato senza richiedere un impegno economico rilevante allo Stato. La prima è la stabilità normativa: modificare continuamente le regole blocca le decisioni, perché operatori e clienti attendono di comprenderne gli effetti.

Come nel resto d’Europa, le aziende rappresentano tra il 30% e il 60% dei singoli mercati nazionali e costituiscono un motore sia di efficienza ambientale, grazie al rinnovo delle flotte, sia di correttezza fiscale, attraverso manutenzioni e riparazioni regolarmente fatturate. Eppure continuano a essere penalizzate anche sul piano tributario, con livelli di deducibilità non comparabili a quelli degli altri Paesi dell’Unione europea. È quindi necessario passare dalle dichiarazioni alle misure concrete, offrendo un segnale tangibile di cambio di direzione.

Il Governo sembra aver colto il potenziale della filiera italiana dell’automotive — dalla produzione all’assistenza, fino all’intero comparto dei servizi — e, con la recente iniziativa sul leasing sociale, che nella sostanza assume la forma del noleggio a lungo termine, avviata in collaborazione con ACI, punta a rilanciare il mercato dei privati attraverso un primo stanziamento di 50 milioni di euro.

È un passo nella giusta direzione, ma non è sufficiente. Esistono proposte capaci di attivare un volano positivo per l’intera industria nazionale dell’automotive, un comparto che continua a esprimere uno dei più elevati effetti moltiplicatori sul PIL del Paese.