Il Vaticano e la sfida dell’IA: Leone XIV richiama il mondo a difendere l’umano

Non un documento tecnico sull’intelligenza artificiale ma una riflessione sul destino della civiltà contemporanea. Con Magnifica humanitas, la sua prima enciclica, Papa Leone XIV ha scelto di collocare la questione dell’IA dentro un orizzonte molto più ampio: quello della dignità umana, del potere, della guerra, del lavoro, della verità e della libertà. La presentazione del testo, ieri nell’Aula del Sinodo, ha assunto così il tono di un vero confronto globale sul futuro dell’uomo nell’epoca degli algoritmi. L’enciclica, firmata il 15 maggio nel 135° anniversario della Rerum novarum di Leone XIII, si propone esplicitamente come una nuova tappa della dottrina sociale della Chiesa. Come alla fine dell’Ottocento il cattolicesimo cercò di interpretare la rivoluzione industriale, oggi il Vaticano tenta di leggere la trasformazione digitale come la nuova grande “questione sociale” del nostro tempo.

Emerge con forza un’idea centrale: l’intelligenza artificiale non è uno strumento neutrale. Dietro gli algoritmi agiscono modelli culturali e visioni dell’uomo. Per questo la Chiesa ritiene insufficiente lasciare il futuro tecnologico nelle mani dei soli laboratori o delle competizioni geopolitiche. E’ così che la transizione digitale diviene, nelle parole del Cardinale Pietro Parolin, un prisma attraverso cui si rifrangono tutte le grandi questioni contemporanee: lavoro, libertà, pace, giustizia sociale, qualità delle relazioni umane e cura del creato. Il vero rischio, secondo il Segretario di Stato, è che la crescita della potenza tecnica proceda molto più velocemente della maturazione morale necessaria per governarla. Emerge un elemento nuovo nel rapporto tra Chiesa e innovazione tecnologica: il dialogo diretto con il mondo dell’IA, segnato, durante l’evento, dalla presenza di Christopher Olah, cofondatore di Anthropic e tra i più noti ricercatori nel campo dell’interpretabilità dei modelli che ha riconosciuto apertamente le pressioni commerciali e geopolitiche che guidano oggi lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e ha sostenuto la necessità di “voci morali” capaci di resistere agli incentivi economici del settore. I modelli avanzati, ha spiegato, non funzionano come macchine progettate pezzo per pezzo, ma come strutture cresciute dall’enorme accumulo di linguaggio e pensiero umano. Una complessità che, secondo il Vaticano, rende ancora più urgente un discernimento etico condiviso.

Uno dei nuclei più forti dell’enciclica riguarda la critica alle ideologie transumaniste e postumaniste. Il cardinale Víctor Manuel Fernández ha presentato queste visioni come il tentativo di superare la fragilità umana attraverso la tecnologia, finendo però per svuotare l’esperienza umana di relazioni, spiritualità e senso. Contro la promessa di una perfezione artificiale, Magnifica humanitas rivaluta invece il limite come luogo in cui maturano compassione, solidarietà e apertura all’altro, tanto che, la prospettiva del Sud globale occupa uno spazio centrale nel dibattito teso a non lasciare ai margini le comunità. L’enciclica affronta inoltre anche il tema della guerra tecnologica. Leone XIV denuncia il rischio che l’IA renda il conflitto sempre più impersonale, abbassando la soglia morale della violenza. Nel suo intervento finale il Papa ha usato parole destinate a segnare il dibattito internazionale: l’intelligenza artificiale, ha detto, “deve essere disarmata”. Non rifiutata, ma liberata dalle logiche di dominio, esclusione e morte.

Pur nei toni severi dell’analisi, il Vaticano non propone una visione tecnofobica, riconoscendo le enormi potenzialità dell’IA nella medicina, nella ricerca scientifica, nell’educazione e nello sviluppo umano. La questione, però, è decidere quale idea di uomo guiderà questa trasformazione. Appare dunque chiaro il tentativo della Santa Sede di restare nel dibattito globale sull’intelligenza artificiale non come autorità tecnica, ma come voce morale e antropologica. La domanda posta da Magnifica humanitas non riguarda soltanto ciò che le macchine saranno capaci di fare ma soprattutto ciò che l’umanità rischia di diventare nell’epoca degli algoritmi in un contesto geopolitico segnato da disparità e conflitti. La tecnologia che guida la nuova rivoluzione in corso sarà fondamentale per la costruzione di ponti di dialogo.