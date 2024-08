L’Italia ha raggiunto obiettivi di eccellenza sia in termini di quantità di rifiuti in plastica intercettati, sia di quantità di rifiuti destinati a riciclo, raggiungendo la soglia del 48,6%. Secondo i dati forniti dal COREPLA, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, nel 2023 sono stati riciclati infatti 741.041 tonnellate di rifiuti di imballaggi in plastica. Ma l’Europa chide di più: bisogna raggiungere il 50% entro il 2025. Per superare gli ostacoli, primo tra tutti la carenza di impianti e il gap tra Nord e Sud, il COREPLA ha avviato una serie di iniziative per implementare il riciclo degli imballaggi in plastica, una di queste è l’app Recopet. Ecco come è nata e come funziona.

Scopritelo nella nuova The Watcher Pill, che The Watcher Post ha realizzato in collaborazione con COREPLA.