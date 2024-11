L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver istituito, con legge dello Stato, un programma di screening dedicato all’identificazione, nella popolazione pediatrica, dei soggetti a rischio di essere affetti da diabete di tipo 1 e da celiachia. Si tratta della legge n. 130 del 15 settembre 2023, recante “disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l’individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27 settembre 2023, promossa dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè e approvata all’unanimità dal Parlamento.

La legge ha impresso una svolta definitiva nella prevenzione e nella diagnosi della malattia, contribuendo a cambiare radicalmente approccio in favore dei pazienti. Ma cos’è il diabete di tipo 1 e perché era necessario intervenire in modo sistemico? Lo spieghiamo in questa nuova puntata delle The Watcher Pills, realizzata in collaborazione con Sanofi.