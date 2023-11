La Dengue è una malattia infettiva tropicale di origine virale, che in alcuni paesi è diventata endemica. I sintomi sono subdoli perché a volte si confondono con quelli di altre malattie tropicali e quando si diagnostica la Dengue può essere troppo tardi. Anche nei paesi occidentali questa infezione si sta diffondendo, basti pensare che solo nel 2022 in Italia si sono registrati 114 casi, mentre nei primi mesi del 2023 si sono riscontrati ben 236 casi. Adesso però esiste un vaccino che si sta rivelando di grande efficacia ed è stato già approvato da tutte le istituzioni competenti. Vediamo come funziona e quali ne sono le possibili applicazioni in questo nuovo capitolo delle The Watcher Pills.