Le Linee Guida per semplificare il Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 non sta avendo gli effetti sperati – a testimonianza di ciò l’ampliamento dei termini annunciato ieri delle Ministro delle Imprese Urso, ma non solo: solo alcune settimane fa il capo segreteria tecnica del Ministero, Marco Calabrò, aveva annunciato che a novembre 2024 i crediti d’imposta richiesti risultavano 1,6 per cento sul totale di quelli disponibili. Tra le difficoltà registrate le aziende hanno parlato di burocrazia e lungaggini. Per questo motivo AssoSoftware – l’associazione di Confindustria che tutela e rappresenta le imprese di software – insieme a diverse università e il MIMT stesso ha sviluppato delle Linee Guida dedicate per aiutare le imprese a dipanarsi tra le procedure.

Un esempio concreto riguarda le difficoltà che le imprese incontrano nel dover rendicontare un collegamento tra l’adozione di un software e un risparmio energetico. Infatti, anche se un software certamente migliora di per sé l’efficienza di un’azienda e il consumo delle risorse – basti pensare alla riduzione dell’uso di carta grazie alla digitalizzazione – ciò non sempre si traduce in un risparmio diretto sulle bollette energetiche, specialmente con l’uso di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale. Proprio per superare tali complessità e sbloccare questa situazione di stallo, AssoSoftware sta predisponendo delle Linee Guida dedicate alle Agevolazioni Transizione 5.0, in collaborazione con alcune università, esperti di settore e con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalizzate a sostenere le imprese, soprattutto le PMI, che vogliono utilizzare i nuovi incentivi sui software gestionali, definendo una serie di best practice concrete.

Il documento sottolinea l’urgenza di chiarimenti da parte del MIMIT per consentire alle aziende di sfruttare appieno il Piano. Secondo AssoSoftware occorre confermare che anche i software non legati a beni materiali, come macchinari, possano accedere agli incentivi se contribuiscono a ridurre i consumi energetici. È necessario specificare se i risparmi indiretti, come quelli ottenuti da efficienze operative o dal passaggio al cloud, siano ammissibili e quali criteri adottare per certificarli.

Le imprese hanno bisogno di indicazioni chiare su come calcolare e verificare i risparmi energetici, quali standard seguire e come confrontare la situazione iniziale con quella successiva all’investimento. Inoltre, serve chiarezza sull’eleggibilità dei costi di implementazione e integrazione dei software, indipendentemente dal tipo di licenza o dallo sviluppo interno. Infine, è fondamentale stabilire se gli investimenti in strumenti per lo smart working, capaci di ridurre i consumi aziendali, possano beneficiare degli incentivi previsti.

«La vera sfida del Piano Transizione 5.0 è accelerare il percorso verso una maggiore digitalizzazione ed efficienza energetica non solo per le aziende dei settori manifatturieri ma anche per tutte le imprese che offrono servizi, che oggi rappresentano la stragrande maggioranza del sistema produttivo italiano» ha dichiarato Pierfrancesco Angeleri, Presidente di AssoSoftware nel presentare le Linee Guida. «Basti pensare che attualmente in Italia solo poco più del 30% delle imprese utilizza un software gestionale, percentuale che si riduce ulteriormente se si considerano anche le microimprese». «Per questi motivi, abbiamo elaborato delle Linee Guida, con una serie di esempi pratici e casi d’uso, al fine di superare le criticità che stanno frenando molte aziende, soprattutto le PMI, e sostenerle nell’adozione di tecnologie abilitanti, a partire dal software, fondamentali per renderle più digitali, sostenibili e competitive nei mercati internazionali».