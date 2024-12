Più foto e più reels: influencer è sinonimo di incasso e oggi lo certificano anche i numeri. Nonostante le critiche nei confronti di questo settore non si plachino, infatti, il mondo dei content creator è ormai un settore economico non trascurabile. Soprattutto in Italia, dove sono coinvolti più di 50mila addetti, come spiega il Rapporto I-Com 2024 presentato oggi a Roma al convegno organizzato da AICDC.

Nel 2024 il settore degli influencer ha mosso in Italia ben 4 miliardi di euro. Instagram è la piattaforma regina, con ricavi da più di 3 miliardi, seguita da TikTok e YouTube. Ma questo boom non è solo italiano: a livello globale, si prevede entro il 2027 di raggiungere la cifra record 700 miliardi di euro in ricavi dei media digitali.

E il nostro Paese, per l’appunto, non si fa trovare impreparato. In Italia, ci sono 82 influencer ogni 100.000 abitanti: ci collochiamo terzi in Europa dopo Spagna e Regno Unito. La maggior parte lavora su Instagram, poi su YouTube e TikTok, e questa professione, oggi riconosciuta ufficialmente grazie a un nuovo codice Ateco, offre guadagni medi annui di 84mila euro.

Ma non è tutto oro: mentre pochi top creator superano 1,6 milioni di euro all’anno, la maggior parte si muove su cifre ben più contenute. Per guadagnare seriamente, infatti, servono i followers e la soglia critica è 10mila seguaci.

Il business dei creatori digitali non si ferma ai loro compensi, ma racchiude un vero e proprio mondo. L’indotto include servizi tecnici, amministrativi e prodotti trasformati. Una tendenza forte è il ‘social commerce’, e cioè comprare direttamente dai social. Questo modo di fare shopping online sta cambiando il mercato, e i contenuti degli influencer si rivelano spesso determinanti per spingere gli acquisti. La creator economy, nel suo insieme, conta oltre 18mila occupati e oltre 33mila lavoratori indiretti: anche per questo, quindi, Sara Zanotelli, presidente dell’AICDC, ha detto di essere ‘orgogliosa’ di poter finalmente definire questa categoria un vero e proprio new job.

Insomma, un mondo, quello degli ambassador, in continua trasformazione. Nel mondo, si contano oltre 5 miliardi di persone attive sui social – più di 1 miliardo in più rispetto al 2020. In Italia, Facebook resta ancora la piattaforma più usata, ma TikTok domina per tempo medio speso: 32 ore al mese. Una rivoluzione digitale in perpetua trasformazione, dunque, e un mercato che, almeno in Italia, non intende rallentare la corsa.