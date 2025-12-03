Auto elettriche: affidabilità alta, parola del Report TÜV 2026

Nonostante i tentativi di alcuni Stati membri dell’UE di contrastare la fine dei veicoli a combustione, il futuro dei veicoli stradali è elettrico, come dimostra l’attuale TÜV- Report per il 2026, che è stato pubblicato il 20 novembre 2025. Poiché un numero statisticamente rilevante di auto elettriche viene sottoposto a ispezioni tecniche periodiche, esse compaiono sempre più frequentemente nel rapporto. Nel rapporto 2026, un totale di 18 modelli di auto elettriche è elencato nelle statistiche sui guasti. La cosa più importante è che il rapporto ha mostrato che i veicoli elettrici possono eguagliare quelli a motore a combustione in termini di manutenzione e durata. Infatti, la Fiat 500 E ha persino conquistato il primo posto nella categoria “Mini”. E l’Audi Q4 E- Tron, la Mini Cooper SE e la Renault Twingo Z.E. sono solo alcuni dei modelli elettrici che si trovano nelle prime posizioni del TÜV-Report 2026. Tuttavia, il vincitore assoluto – la Mazda 2 – è un’auto ibrida. La percentuale di guasti significativi (SF – Significant

Faults) è in aumento, con un incremento di 0,9 punti percentuali fino al 21,5%.

“I prezzi dei veicoli elettrici stanno scendendo, anche se più lentamente negli ultimi tempi. Il mercato si sta quindi riprendendo. È rassicurante sapere che le auto elettriche sono sicure quanto le loro controparti a combustione interna,” afferma Jürgen Wolz, responsabile della Service Line Mobility presso la divisione Mobilità di TÜV SÜD, e sottolinea: “In effetti, ci sono molte auto elettriche nelle prime posizioni.” Uno sguardo ai dati complessivi mostra che il tasso medio di guasti significativi tra i 9,5 milioni di veicoli sottoposti a ispezioni tecniche periodiche (PTI – Periodic Technical Inspections) è salito al 21,5%, con un aumento di 0,9 punti percentuali. Il numero di auto con bassi tassi di guasti significativi è aumentato di 0,8 punti percentuali, mentre il numero di auto senza alcun guasto è diminuito dell’1,8%. Ciò lascia il 66,1% delle auto senza guasti, mentre lo 0,5% è stato valutato come “non idoneo alla circolazione”—lo stesso valore del precedente TÜV-Report.

Il risultato complessivo più debole riflette l’aumento dell’età media dei veicoli in circolazione,

così come la tendenza dei conducenti a rimandare riparazioni importanti, probabilmente per

motivi economici. Secondo l’Ufficio federale tedesco dei veicoli a motore (KBA), all’inizio

dell’anno l’età media dei veicoli in Germania era di 10,6 anni. La teoria secondo cui le auto più

vecchie presentano tassi di guasto peggiori deve essere bilanciata con fattori come gli

standard qualitativi molto più elevati raggiunti dai veicoli più recenti.

Il mercato delle auto elettriche usate è in ripresa

Il TÜV-Report fornisce informazioni importanti, soprattutto per chi intende acquistare un’auto

usata. Queste informazioni ora si estendono a un numero crescente di veicoli elettrici inclusi

nel rapporto. In questo contesto, è interessante notare che il mercato delle auto elettriche

usate sta iniziando a prendere slancio. Le ragioni principali di questa nuova tendenza

includono la diminuzione dei prezzi, ma anche la crescente fiducia dei consumatori nella

tecnologia.

La fiducia è supportata dalla qualità

Uno sguardo ai risultati del TÜV-Report 2026 per le auto elettriche conferma in gran parte i

loro elevati livelli di sicurezza. In testa alla classifica c’è l’Audi Q4 E-Tron, che ha raggiunto

l’ottavo posto nella categoria delle auto di due-tre anni, con un tasso di guasti significativi di

appena il 4,0% su una percorrenza media di 42.000 chilometri. Per confronto, il vincitore

assoluto—la Mazda 2 ibrida—ha registrato un tasso di guasti significativi del 2,9% su una

percorrenza media di soli 29.000 chilometri dopo due-tre anni. Merita una menzione anche il

vincitore della categoria “Mini”; nella fascia di età di due-tre anni, la Fiat 500 E si è classificata

all’undicesimo posto con un tasso SF del 4,2% su 26.000 chilometri. In confronto, la BMW i3

ha percorso solo 2.000 chilometri in più, ma si è classificata al 23° posto.

La maggior parte dei guasti riguarda telaio e luci

Un’analisi dei reclami relativi a componenti specifici rivela che la maggior parte dei guasti si

verifica in parti non legate al gruppo propulsore. Come sempre, una di queste aree è

l’illuminazione. È stata l’unica parte del vincitore della categoria “Mini”, la Fiat 500 E, a

presentare una percentuale superiore alla media di guasti significativi, con i fari anabbaglianti

che hanno registrato l’1,5% di SF alla prima ispezione PTI del modello. I guasti al telaio nei

veicoli elettrici sono anch’essi frequenti, a causa del peso delle batterie.

L’Opel Corsa E ha registrato l’1,7% di SF nella sospensione dell’assale dopo solo 2–3 anni, tasso salito al 3,5% nel modello più grande Mokka. Per quanto riguarda i freni, la Peugeot 208 E ha attirato

attenzione negativa per un tasso di guasti significativi del 2,7% nei dischi freno (età 2–3 anni).

Tutti i modelli Volkswagen sviluppano problemi al freno a pedale fin da giovani, ma ottengono

punteggi positivi superiori alla media in tutte le altre categorie di guasti. La Tesla 3 e la Y non

sono così fortunate, finendo rispettivamente al penultimo e ultimo posto a causa di guasti nei

dischi freno e nella sospensione dell’assale. A proposito, l’illuminazione rimane la principale

fonte di guasti per tutti i veicoli, indipendentemente dal modello o dalla fonte di alimentazione;

anche i veicoli elettrici ne sono soggetti. L’esperto di TÜV SÜD Wolz commenta: “Telaio, freni,

illuminazione: come confermano i cataloghi dei guasti, anche i veicoli elettrici hanno

ovviamente bisogno di manutenzione”.

E il vincitore è… la Mazda 2

Il “Bollino d’Oro” per il 2026 va alla Mazda 2. Solo il 2,9% di queste compatte ibride giapponesi

prodotte in Francia si presenta alla prima ispezione tecnica periodica con guasti significativi, su

una percorrenza media di 29.000 chilometri. Il secondo posto è condiviso dalla Mercedes

Classe B (3%, 41.000 km) e dalla VW T-Roc (3%, 37.000 km). Seguono la Toyota Yaris Cross

e le BMW Serie 1 e 2 (rispettivamente 3,2% e 3,3% di guasti significativi). Le piccole bavaresi

sono anche le vincitrici della categoria “Compatte”. E la migliore auto elettrica è subito dietro:

la Mini Cooper SE ha solo il 3,5% di guasti significativi dopo due-tre anni e una percorrenza

media di 27.000 chilometri.

I pionieri chiudono la classifica

In fondo alla classifica, la Tesla Model Y ha preso il posto della Tesla Model 3, con il 17,3% di

guasti significativi. Penultima la Ford Mondeo (14,3%), terzultima la Tesla Model 3 (13,1%).

Tuttavia, una nota positiva è che entrambi i modelli Tesla hanno percorso ben oltre 50.000

chilometri in soli due-tre anni—una percorrenza impressionante, soprattutto per un veicolo

elettrico.

Sicurezza a lungo termine

A percorrenze più elevate, i modelli Mercedes offrono un quadro sorprendentemente positivo;

dopo dieci-undici anni, le Classi A, B, GLE e ML hanno un tasso di guasti intorno al 14%, ma i

SUV hanno accumulato una percorrenza media di 170.000 chilometri. Tuttavia, non è

necessario guidare una Mercedes per avere una lunga e felice vita su strada. Anche Opel

Corsa, Toyota Aygo e Fiat Panda trasportano i loro proprietari in sicurezza fino a tarda età; dopo dieci o undici anni, il modello più piccolo attualmente in produzione di Fiat ha percorso

quasi 90.000 chilometri. Sono tutte auto costruite per durare. Ma c’è una cosa per cui non sono progettate: ospitare comodamente una famiglia. Chi cerca spazio può orientarsi su VW Touareg, Ford C-Max e Seat Alhambra, in cima alle classifiche.

I migliori nelle rispettive categorie

Il vincitore della categoria “Mini” è la Fiat 500 E (4,2%). Ovviamente, la migliore auto piccola è

anche la vincitrice assoluta: la Mazda 2. Le BMW Serie 1 e 2 si sono aggiudicate i primi posti

nella categoria “Compatte”. La categoria media è stata vinta dalla Mercedes Classe C, mentre

la VW T-Roc è in cima tra i SUV e la Mercedes Classe B è il miglior van.