Cambio alla guida di The Watcher Post, testata di approfondimento politico-economico edita da URANIA Media. Dal 1° gennaio 2025, Alessandro Caruso assume il ruolo di Direttore Responsabile, subentrando a Piero Tatafiore, che per anni ne è stato Direttore, nonché conduttore di punta in alcuni format Tv, primo tra tutti “Largo Chigi – Vista sulla Politica”.

Nato nel 1983, Alessandro Caruso, giornalista professionista specializzato in affari politico-economici, dirige ora anche The Watcher Post EU, l’edizione europea della testata con sede a Bruxelles.

Ad affiancare Caruso sarà Paolo Bozzacchi, che assume l’incarico di Vicedirettore per l’edizione italiana ed europea. Bozzacchi, 52 anni, è tra i fondatori di The Watcher Post e dal 2020 ha ricoperto ruoli chiave nel coordinamento editoriale della testata. La sua carriera include collaborazioni con testate nazionali e oltre un decennio come autore Rai per figure di spicco quali Giovanni Minoli, Myrta Merlino e Annalisa Bruchi.

Questo cambio ai vertici – spiega una nota – segna un nuovo passo nel processo di crescita e consolidamento di The Watcher Post come punto di riferimento per imprese, istituzioni e stakeholder del sistema produttivo e istituzionale italiano.

La testata prosegue nel rafforzamento del suo ruolo come piattaforma multimediale integrata, puntando sempre di più su contenuti audiovisivi. Questi alimentano il palinsesto della nuova emittente nazionale URANIA TV, visibile sul canale 260 del digitale terrestre.