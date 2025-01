Trasporti e infrastrutture come chiave per lo sviluppo. Se ne è parlato alla Camera dei deputati, insieme agli interlocutori istituzionali e ad alcuni dei protagonisti del settore, in occasione della presentazione del numero di Parlamento Magazine – rivista trimestrale di cultura e comunicazione politica dell’associazione Italian Politics – dedicato proprio a questo tema.

Dal dibattito è emerso come questa sia una priorità strategica ma anche un elemento di differenziazione per l’Europa rispetto al resto del mondo. L’urgenza è che si intraprendano riforme strutturali profonde per rafforzare la nostra competitività, investire in infrastrutture sostenibili e adattarsi alle dinamiche geopolitiche globali. Solo attraverso un approccio integrato che unisca innovazione, sostenibilità e una politica estera coesa, l’UE potrà generare sviluppo sostenibile nel lungo periodo e garantire, quindi, un benessere diffuso e stabile per i suoi cittadini.

Fotografie a cura di Simone Zivillica