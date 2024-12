La sede di Assonautica Italiana – Unioncamere è stata la cornice perfetta, ieri, per l’edizione 2024 degli Stati Generali ONTM, un’occasione di approfondimento e confronto in cui, oltre a fare il punto sulle attività svolte e sulla programmazione futura, ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare ha voluto affrontare tematiche di grande attualità per il nostro Paese: le energie rinnovabili offshore, la sostenibilità ambientale ed economica, nonché, il ruolo che il Cluster Mare e, in particolare, lo stesso Osservatorio possono e devono giocare per il Sistema Italia.

Qui le foto della giornata di lavori.