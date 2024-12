Presso la sede di Confedilizia, ieri sera 17 dicembre, si è svolto un dibattito promosso da Nazione Futura sul “futuro delle auto elettriche e sulla costruzione di una filiera italiana”. È stata l’occasione per presentare un dossier curato, da Ciro Miale e Jacopo Ugolini, che analizza le cause principali del calo vertiginoso delle vendite delle auto elettriche e presenta alcune proposte per risalire la china. Sul banco degli imputati – accanto al mercato cinese che ha ormai acquisito un vantaggio competitivo enorme – c’è la questione dei costi, non solo delle auto ma anche – e sopratutto – dell’energia elettriche in Italia, l’ultima della classe del Vecchio continente, con -12% di immatricolazioni, tra gennaio e agosto 2024 rispetto all’anno precedente.

Fotografie di Simone Zivillica