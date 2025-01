“Propulsione nucleare navale: progetti per il futuro”: ecco chi c’era al convegno alla Camera

L’energia nucleare navale è un settore che ha guadagnato sempre maggiore attenzione per le sue potenzialità in termini di efficienza energetica, autonomia e sostenibilità. In Italia, questa tecnologia non viene utilizzata solo per scopi militari, ma si sta esplorando anche il suo potenziale nell’ambito civile, aprendo nuove prospettive per l’industria navale.

È stato il tema del dibattito di giovedì, alla Camera dei Deputati, intitolato “Propulsione nucleare navale: progetti per il futuro” – organizzato dal Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli in collaborazione con l’On. Luca Squeri – che si è proposto di esplorare le potenzialità in Italia a partire dagli sviluppi recenti.

Luca Squeri, Segretario della Commissione Attività Produttive Daniele Scalea, Presidente del Centro Studi Machiavelli On. Guglielmo Picchi, Direttore Relazioni internazionali del Centro Studi Machiavelli Paolo Barelli, Presidente del Gruppo Forza Italia Paolo Barelli Luca Squeri Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa Daniele Scalea Matteo Perego di Cremnago, Sottosegretario alla Difesa Ugo Salerno, Presidente esecutivo di RINA SpA Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Min. Gilberto Pichetto Fratin Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Stefano Monti, Presidente dell’Associazione Italiana Nucleare Lorenzo Mariani, condirettore generale di Leonardo Amm. Sq. Dario Giacomin, MILREP presso NATO e UE Amm. Isp. Giuseppe Sica, Vice-Direttore Tecnico di NAVARM