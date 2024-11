Il settore farmaceutico in Italia rappresenta un volano per la crescita economica, la competitività e la sicurezza non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Il ruolo che aziende multinazionali come Merck possono avere nella crescita del territorio, soprattutto nel mezzogiorno, è stato al centro del convegno “Scienza e tecnologia per creare valore, il contributo di Merck in Regione Puglia”, ospitato proprio nello stabilimento di Merck a Modugno (BA) nella mattinata di lunedì mattina. Ecco chi ha partecipato.

Ana Polanco Alvarez Head of Europe GVAP Operations and Government & Public Affairs Ana Polanco Alvarez Head of Europe GVAP Operations and Government & Public Affairs Ana Polanco Alvarez Head of Europe GVAP Operations and Government & Public Affairs Ana Polanco Alvarez Head of Europe GVAP Operations and Government & Public Affairs La platea Dario Damiani (FI)_Capogruppo presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica (2) Dario Damiani (FI)_Capogruppo presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica (1) Annalisa Calvano_Direttrice dello Stabilimento Merck di Modugno-Bari Annalisa Calvano_Direttrice dello Stabilimento Merck di Modugno-Bari Annalisa Calvano_Direttrice dello Stabilimento Merck di Modugno-Bari I relatori Annalisa Calvano_Direttrice dello Stabilimento Merck di Modugno-Bari Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale MAECI Fabrizio Lobasso e Mariangela Matera Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato_Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e Ana Polanco Alvarez-Ramón Palou de Comasema Mariangela Matera (FdI), Commissione Finanze della Camera dei Deputati