A Palazzo Wedekind, nel cuore di Roma, due giornate di incontri, interviste, tavole rotonde e dibattiti sui principali temi dell’attualità. La Festa de Il Tempo ha accompagnato la presentazione della nuova veste grafica del quotidiano con un programma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici, manager, giornalisti e protagonisti del mondo produttivo. Dalla politica interna agli scenari internazionali, passando per economia, energia, infrastrutture e innovazione, sul palco si sono alternati ospiti e punti di vista diversi. Nella fotogallery, i momenti più significativi dell’evento.

23 settembre – Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio Alessandro Bertoldi Luigi Di Gregorio Luigi Di Gregorio Luigi Di Gregorio Stefano Lucchini Andrea Stroppa Andrea Stroppa Andrea Stroppa Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Gianni Letta Gianni Letta Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio Capezzone – Salvini Capezzone – Salvini Capezzone – Salvini Alessandro Bertoldi Luigi Di Gregorio Stefano Lucchini Stefano Lucchini

24 settembre – Fotografie a cura di Simone Zivillica

Roberto Gualtieri – sindaco di Roma Roberto Gualtieri – sindaco di Roma Roberto Gualtieri – sindaco di Roma Federico Palmaroli Federico Palmaroli Federico Palmaroli Federico Palmaroli Luigi Bisignani Sen. Marco Lisei Luigi Bisignani Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo Andrea Venanzoni Andrea Venanzoni Andrea Venanzoni Bella – Spaziani Testa Roberto Gualtieri – sindaco di Roma Gianni Letta Fabio Vaccarono Meloni – Capezzone