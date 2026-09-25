A Palazzo Wedekind, nel cuore di Roma, due giornate di incontri, interviste, tavole rotonde e dibattiti sui principali temi dell’attualità. La Festa de Il Tempo ha accompagnato la presentazione della nuova veste grafica del quotidiano con un programma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici, manager, giornalisti e protagonisti del mondo produttivo. Dalla politica interna agli scenari internazionali, passando per economia, energia, infrastrutture e innovazione, sul palco si sono alternati ospiti e punti di vista diversi. Nella fotogallery, i momenti più significativi dell’evento.
23 settembre – Fotografie a cura di Rachele Maria Curti
24 settembre – Fotografie a cura di Simone Zivillica