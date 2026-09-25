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La Festa de Il Tempo a Palazzo Wedekind: politica, imprese e sfide per il futuro del Paese. Ecco chi c’era

25
Settembre 2026
Di Beatrice Telesio di Toritto

A Palazzo Wedekind, nel cuore di Roma, due giornate di incontri, interviste, tavole rotonde e dibattiti sui principali temi dell’attualità. La Festa de Il Tempo ha accompagnato la presentazione della nuova veste grafica del quotidiano con un programma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici, manager, giornalisti e protagonisti del mondo produttivo. Dalla politica interna agli scenari internazionali, passando per economia, energia, infrastrutture e innovazione, sul palco si sono alternati ospiti e punti di vista diversi. Nella fotogallery, i momenti più significativi dell’evento.

23 settembre – Fotografie a cura di Rachele Maria Curti

Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio
Alessandro Bertoldi
Luigi Di Gregorio
Luigi Di Gregorio
Luigi Di Gregorio
Stefano Lucchini
Andrea Stroppa
Andrea Stroppa
Andrea Stroppa
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Gianni Letta
Gianni Letta
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture
Matteo Salvini – Ministro delle Infrastrutture
Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio
Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio
Francesco Rocca – presidente della Regione Lazio
Capezzone – Salvini
Capezzone – Salvini
Capezzone – Salvini
Alessandro Bertoldi
Luigi Di Gregorio
Stefano Lucchini
Stefano Lucchini

24 settembre – Fotografie a cura di Simone Zivillica

Roberto Gualtieri – sindaco di Roma
Roberto Gualtieri – sindaco di Roma
Roberto Gualtieri – sindaco di Roma
Federico Palmaroli
Federico Palmaroli
Federico Palmaroli
Federico Palmaroli
Luigi Bisignani
Sen. Marco Lisei
Luigi Bisignani
Daniele Capezzone – Direttore Il Tempo
Andrea Venanzoni
Andrea Venanzoni
Andrea Venanzoni
Bella – Spaziani Testa
Roberto Gualtieri – sindaco di Roma
Gianni Letta
Fabio Vaccarono
Meloni – Capezzone
Meloni – Capezzone
Meloni – Capezzone

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