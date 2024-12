La Croce Rossa Italiana e la crisi ucraina, in Campidoglio

La crisi in Ucraina e l’impegno della Croce Rossa Italiana dall’inizio dell’emergenza ad oggi. Le attività che sono state realizzate a seguito del conflitto iniziato il 24 febbraio 2022 per arrivare fino ai nostri giorni, con le 56 case realizzate a Zhytomyr per altrettante famiglie e ad una serie di altre iniziative che vedranno la CRI impegnata sul territorio ucraino a supporto della popolazione.

Questo e molto altro è stato al centro di “La CRI e la crisi ucraina”, incontro che si è svolto oggi, 6 dicembre, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Il fotoracconto a cura di Simone Zivillica