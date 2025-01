Si è svolto martedì, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, il convegno “Un istituto per il futuro della popolazione: prevenzione, invecchiamento attivo e demografia positiva”. Un momento cruciale per ripensare al futuro demografico italiano, con l’obiettivo di superare la visione pessimistica dell’invecchiamento e promuovere una società inclusiva per tutte le età. L’evento è stato inoltre l’occasione per discutere la creazione di un Istituto italiano sull’Invecchiamento I3 promosso da Age-It, il programma di ricerca guidato dall’Università di Firenze e finanziato dal Pnrr.

Le foto di Simone Zivillica