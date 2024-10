Si è svolta presso la Sala della Regina di Montecitorio l’annuale Giornata mondiale della rianimazione cardio-polmonare promossa dall’Associazione IRC.

L’incontro è stato aperto dall’intervento, in collegamento da New York, del Vice Presidente della Camera Giorgio Mulè e ha visto la partecipazione del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, del content creator Davide Patron oltre che di volontari, associazioni e ragazzi già formati all’uso del defibrillatore che per l’occasione hanno indossato le maglie delle squadre di Serie A.

Davide Patron, content creator Galeazzo Bignami, Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami Erga Cerchiari, Daniela Aschieri, Alessandro Caruso e Andrea Scapigliati Sala della Regina, Montecitorio Sala della Regina, Montecitorio Galeazzo Bignami Alessandro Caruso Alessandro Caruso Lorenzo Casini

Presidente Lega Serie A Lorenzo Casini

Presidente Lega Serie A Erga Cerchiari, Daniela Aschieri, Alessandro Caruso e Andrea Scapigliati Erga Cerchiari (Presidente Fondazione IRC) e Daniela Aschieri (Ass. Progetto Vita Piacenza)

