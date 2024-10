Giornata Mondiale della Psoriasi, Conferenza stampa al Senato: chi c’era

29 ottobre, Giornata Mondiale della Psoriasi. Un’occasione importante per accendere i riflettori su questa patologia che ad oggi colpisce circa 1,8 milioni di persone in Italia. Per parlarne, la conferenza stampa nella Sala “Caduti di Nassirya” del Senato promossa dal Sen. Guido Liris che intende porre l’accento sulla psoriasi intesa come sfida sociale: non una semplice malattia della pelle, ma una condizione complessa che richiede attenzione e comprensione. Ad intervenire insieme al Senatore, Valeria Corazza, Presidente APIAFCO; la Prof.ssa Clara De Simone, professore associato di Dermatologia, Policlinico Gemelli; la Dott.ssa Viviana Lora, Dirigente medico presso l’ambulatorio per la cura della psoriasi dell’Istituto dermatologico San Gallicano e rappresentante di ADOI e Sabrina Nardi, fondatrice e consigliera Salutequità. A moderare Gaia De Scalzi.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Dottoressa Viviana Lora Gaia De Scalzi, direttore Media Relations Utopia Prof.ssa Clara De Simone, professore associato di Dermatologia, Policlinico Gemelli e Gaia De Scalzi Sabrina Nardi, fondatrice

e consigliera Salutequità Senatore Guido Liris