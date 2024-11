G7 Turismo, Santanchè accoglie a Palazzo Vecchio i ministri

A Palazzo Vecchio, la sede del Comune di Firenze che rappresenta la migliore sintesi dell’architettura civile del Trecento, si è svolta la prima giornata di lavori del G7 Turismo, conclusasi con le foto di famiglia dei Paesi G7 e delle delegazioni dei Paesi “outreach”.

Nella cornice del Cortile del Michelozzo, a Palazzo Vecchio, stamattina, il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ha accolto il Ministro del Turismo del Canada Soraya Martinez Ferrada e il Viceministro Sony Perron, il Vicedirettore generale Mercato interno, Industria, Imprenditoria e PMI dell’Unione Europea Hubert Gambs, il Ministro del delegato per l’Economia del Turismo della Francia Marina Ferrari, il Coordinatore federale per l’Economia Marittima e il Turismo della Germania Dieter Gerald Janecek, il Commissario dell’Agenzia del Turismo del Giappone Naoya Haraikawa, il Direttore per i Media e l’Internazionalizzazione del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito Robert Specterman-Green, il Vice assistente segretario per i Viaggi e il Turismo degli Stati Uniti d’America Alex Lasry, dando così il via ufficiale ai lavori del primo G7 dedicato al settore turistico.

Al termine della prima sessione di lavori del G7 Turismo, il Ministro Santanchè ha accolto i Ministri e le delegazioni dei Paesi e delle Organizzazioni invitati per l’“outreach”, che si uniranno ai membri del G7 per una discussione incentrata sul rapporto tra intelligenza artificiale e turismo. Presenti il Direttore esecutivo di UN Tourism Zoritsa Urosevic, il Vicesegretario generale dell’OCSE Yoshiki Takeuchi, il Coordinatore generale e multilaterale e Consigliere speciale per le Relazioni Internazionali del Ministero del Turismo del Brasile Kamila Zardini Grafetti, il Ministro del Turismo e delle Antichità dell’Egitto Sherif Fathi Attia, il Ministro di Stato dell’India Suresh Gopi e il Viceministro del Turismo dell’Arabia Saudita la principessa Haifa Al Saud.

