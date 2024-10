Lunedì 28 ottobre presso l’Associazione Stampa Estera si è svolto l’evento organizzato da Vodafone e Youtrend, dedicato alla ricerca “Digitale e transizione ecologica: l’opinione degli italiani”. Uno studio condotto con l’obiettivo di indagare in profondità la conoscenza, la consapevolezza e il parere degli italiani sulla cosiddetta Twin Transition, definizione coniata dall’Unione Europea per descrivere la strategia che integra la transizione ecologica e quella digitale per affrontare le sfide contemporanee in modo coerente e convergente. Ecco i protagonisti dell’incontro.

Foto a cura di Simone Zivillica