Diabete di tipo 1: chi c’era al convegno alla Camera

Presentato martedì 17 settembre, presso la Sala Giacomo Matteotti della Camera dei Deputati per iniziativa promossa dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, l’On. Giorgio Mulè, il White paper “Screening pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia”, promosso in conformità con la Legge n.130/2023, approvata proprio un anno fa all’unanimità dal Parlamento.

Il documento, che rientra nel progetto Diabetes Type 1 Vision of Screening (D1VE), realizzato da Sanofi, è frutto della collaborazione tra esperti di sanità, endocrinologia pediatrica, diabetologia e rappresentanti delle associazioni di pazienti e contiene 16 raccomandazioni mirate a sviluppare un modello organizzativo efficace per la gestione dello screening per il diabete di tipo 1 e la celiachia a livello nazionale.

Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera dei Deputati Fulvia Filippini – Director, Country Public Affairs Head Italy & Malta, Global PA Strategic Projects di Sanofi M. Silano, G.De Scalzi, A. Crevani, F. Filippini Giorgio Mulè (FI), vicepresidente della Camera dei Deputati Alessandro Crevani (Sanofi) e Fulvia Filippini (Sanofi) Vincenzo Cherubini, Presidente della Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Gaia De Scalzi, Director of Media Relations, Diversity and Inclusion manager at UTOPIA Annarita Patriarca (FI), Giorgio Mulè (FI) Alessandro Crevani, General Manager Business Unit General Medicines Italy & Malta di Sanofi Fulvia Filippini – Director, Country Public Affairs Head Italy & Malta, Global PA Strategic Projects di Sanofi G.De Scalzi, A. Crevani, F. Filippini Vincenzo Cherubini, Presidente della Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica M. Silano, G.De Scalzi, F. Filippini Enza Mozzillo, Responsabile del centro regionale di diabetologia pediatrica AOU Federico II di Napoli Annarita Patriarca (FI), Giorgio Mulè (FI) Antonio D’Avino – Presidente della Federazione italiana medici pediatri (FIMP) Emanuele Bosi, Primario dell’Unità Operativa di Medicina Generale a indirizzo diabetologico ed endocrino-metabolico dell’Ospedale San Raffaele di Milano e direttore dell’istituto di ricerca sul diabete del San Raffaele di Milano (IRCCS) Vincenzo Cherubini, Presidente della Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

Fotografie di Simone Zivillica