Al via a Firenze il G7 Turismo: chi c’era all’evento di oggi

Al via a Firenze la riunione dei Ministri del Turismo del G7, la prima nella storia del G7 a essere interamente dedicata al comparto turistico. La scelta di Firenze come città ospite del G7 è significativa: siamo nella città che ha dato i natali – tra gli altri – a Dante, Botticelli e Vespucci, e che ha visto fiorire il Rinascimento italiano.

L’incontro – che è presieduto dal Ministro italiano Daniela Santanchè – vedrà i Ministri e Capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea, impegnati in un confronto sul turismo, per affermare il giusto riconoscimento politico al comparto, in considerazione della sua importanza economica, sociale e culturale.

I lavori veri e propri del G7 inizieranno domani mattina ma sono stati preceduti oggi pomeriggio, presso Palazzo Spini Feroni – importante esempio di architettura medievale in stile gotico – da un incontro tra attori internazionali e settore privato che ha acceso i riflettori sull’impatto dell’IA e degli investimenti dei maggiori marchi italiani – moda, musica, crociere, ristorazione, enogastronomia, design, industria – nel comparto turistico.

Immagini a cura di Simone Zivillica