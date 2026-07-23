Al MIMIT il confronto su logistica e filiere Made in Italy: chi c’era

La logistica come leva strategica per la crescita del Made in Italy e la competitività delle piccole e medie imprese. È il messaggio emerso dal convegno promosso da Confapi e Fiap al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato annunciato l’ingresso di Fiap in Confapi. Un’alleanza che rafforza la rappresentanza delle Pmi italiane e punta a integrare manifattura e logistica per affrontare le sfide industriali, geopolitiche e della transizione digitale.



Foto di Simone Zivillica

Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Cristian Camisa e Adolfo Urso Cristian Camisa e Adolfo Urso Cristian Camisa e Adolfo Urso Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy Roberto Scarpa, Cristian Camisa e Adolfo Urso Roberto Scarpa, Cristian Camisa e Adolfo Urso Adolfo Urso e Cristian Camisa Adolfo Urso e Cristian Camisa Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Cristian Camisa, Presidente CONFAPI Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management Marco Santarelli, Santarelli & Partners Consulting Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT Marco Santarelli, Santarelli & Partners Consulting Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT Cristian Camisa