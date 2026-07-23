Al MIMIT il confronto su logistica e filiere Made in Italy: chi c’era

La logistica come leva strategica per la crescita del Made in Italy e la competitività delle piccole e medie imprese. È il messaggio emerso dal convegno promosso da Confapi e Fiap al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato annunciato l’ingresso di Fiap in Confapi. Un’alleanza che rafforza la rappresentanza delle Pmi italiane e punta a integrare manifattura e logistica per affrontare le sfide industriali, geopolitiche e della transizione digitale.
Foto di Simone Zivillica
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Cristian Camisa e Adolfo Urso
Cristian Camisa e Adolfo Urso
Cristian Camisa e Adolfo Urso
Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy
Roberto Scarpa, Cristian Camisa e Adolfo Urso
Roberto Scarpa, Cristian Camisa e Adolfo Urso
Adolfo Urso e Cristian Camisa
Adolfo Urso e Cristian Camisa
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Cristian Camisa, Presidente CONFAPI
Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI
Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management
Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management
Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI
Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management
Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management
Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi School of Management
Marco Santarelli, Santarelli & Partners Consulting
Damiano Frosi, Direttore degli Osservatori Contract Logistics “Gino Marchet” – POLIMI
Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT
Marco Santarelli, Santarelli & Partners Consulting
Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT
Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT
Paolo Quercia, Dirigente del Centro Studi del MIMIT
Cristian Camisa