Tracciare linee, per poi superarle

Ci sono incidenti diplomatici che nascono da divergenze strategiche profonde e poi ci sono incidenti diplomatici che nascono da una frase. O da una telefonata. Magari una telefonata raccontata male o, ancora peggio, raccontata bene.

La vicenda che ha coinvolto ieri Donald Trump e Giorgia Meloni appartiene a quest’ultima categoria. Perché, al netto delle interpretazioni e delle operazioni di spin che seguiranno, resta un dato politico difficilmente contestabile: la Presidente del Consiglio italiana si è trovata pubblicamente esposta da una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti in termini che nessun leader politico, figurarsi un presunto “alleato speciale”, gradirebbe ricevere e che nessun governo può permettersi di ignorare.

Si potrà discutere a lungo della traduzione esatta delle parole utilizzate. Si potrà sostenere che alcune espressioni siano state rese in maniera più dura di quanto fossero nelle intenzioni originarie. Si potrà persino ipotizzare che il famoso passaggio sul fatto che Meloni avrebbe “fatto pena” fosse meno brutale nel contesto linguistico originale.

Tutto possibile. Ma, a quasi ventiquattro ore di distanza, non risultano né smentite né precisazioni né richieste ufficiali di rettifica. E questo, in un normale mondo fatto di diplomazia, vale quanto una granitica conferma.

L’episodio appare ancora più singolare se si considera il momento della telefonata. Se la ricostruzione degli orari è corretta, quando quelle parole sono state pronunciate erano circa le undici del mattino in Italia e le cinque del mattino a Washington. Certo, tutti possono avere un risveglio difficile. Ma se nelle prime ore del mattino si può concedere il beneficio del dubbio, trascorsa più di un’intera giornata senza chiarimenti il problema non è più il sonno.

La reazione di Giorgia Meloni è stata immediata come mai accaduto in passato. Unico esempio paragonabile la scelta di dichiarare pubblicamente la fine della sua relazione affettiva. Donald come Andrea, una scelta probabilmente obbligata. Perché l’Italia non può permettersi di essere messa alla berlina in questa maniera.

Anche altre conseguenze sono state immediate. Il viaggio negli Stati Uniti del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato annullato, segnale che Palazzo Chigi ha ritenuto necessario congelare almeno temporaneamente il quadro delle relazioni politiche ad alto livello.

Un gesto che non equivale a una rottura, perché con gli Stati Uniti non si può rompere, ma che segnala l’esistenza di un problema.

Ancora più interessante è stata la reazione politica. In Italia si è assistito a una rara manifestazione di solidarietà bipartisan nei confronti della Presidente del Consiglio.

Dall’opposizione alla maggioranza, passando per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il messaggio è stato sostanzialmente unanime: si può contestare Meloni ogni giorno dell’anno, ma non si accetta che venga delegittimata da un leader straniero.

Lo stesso riflesso si è visto a livello europeo, dove numerosi governi hanno colto l’occasione per manifestare sostegno all’Italia e, indirettamente, preoccupazione per l’ennesima uscita imprevedibile dell’inquilino della Casa Bianca.

Del resto Donald Trump sembra ormai impegnato in un’impresa che nessun avversario degli Stati Uniti era mai riuscito a realizzare: unire contemporaneamente amici e nemici contro se stesso.

Nessuno farà guerra all’America qualsivoglia sia la forma che una guerra potrebbe assumere: militare, economica, finanziaria o tecnologica. Nessuno metterà in discussione la centralità strategica degli Stati Uniti. Nessuno immagina davvero un ordine occidentale senza Washington. Ma la fiducia è un’altra cosa. E quella continua a deteriorarsi.

Ogni dichiarazione impulsiva, ogni attacco personale, ogni sfuriata contribuisce ad alimentare un dubbio che si sta diffondendo ben oltre i confini europei: quanto è lucida oggi la leadership americana?

Nelle prossime settimane entreranno inevitabilmente in scena due categorie di professionisti. I pontieri e gli avvoltoi.

I primi lavoreranno per ricostruire almeno formalmente il rapporto tra Roma e Washington. E sarebbe già l’ennesimo tentativo di ricucitura dopo i precedenti attriti legati ai commenti sul Papa, alle tensioni sulla politica estera e ai vari incidenti diplomatici che si sono accumulati negli ultimi mesi.

I secondi, invece, descriveranno la vicenda come l’ennesima prova del declino dell’Italia sulla scena internazionale. Sebbene, paradossalmente, chi nelle ultime settimane accusava Giorgia Meloni di essere troppo vicina a Trump dovrebbe essere il più soddisfatto dell’attuale situazione.

Probabilmente entrambe le letture conterranno una parte di verità e una parte di esagerazione.

Resta però una riflessione finale. Nelle relazioni internazionali apparenza e sostanza si mescolano continuamente. È spesso impossibile capire dove finisca la diplomazia simbolica e dove inizi quella reale. Ma proprio per questo serve una quantità enorme di sostanza per sostenere un apparato così complesso di gesti, parole e percezioni.

La domanda che oggi molti osservatori iniziano a porsi è semplice: quanta sostanza resta ancora disponibile per compensare l’enorme carico di apparenza che la leadership americana continua a produrre?

La risposta, probabilmente, arriverà soltanto con le elezioni di midterm. Fino ad allora il mondo continuerà a osservare, interpretare, rassicurarsi e preoccuparsi. Spesso contemporaneamente.