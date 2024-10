Lettera ad Elon Musk

Carissimo Elon,

non ci conosciamo ma come se. Ti scriviamo una lettera per raccontarti un pò l’Italia, perché forse non l’hai ben capita o magari non te l’hanno spiegata bene.

Detto fra amici: lascia perdere, non coltivare aspettative di investimenti che porterebbero il Paese nel futuro perché tanto del futuro interessa a pochi.

Non pensare che una seppur stretta amicizia con la Presidente del Consiglio possa davvero consentirti di investire in Italia. Non è così, non succederà.

Primo, perché la nostra figura di Capo dell’Esecutivo ha molti meno poteri di quanto tu possa immaginare e, secondo, perché di poteri ne ha talmente tanti contro che a stento riuscirà a fare l’essenziale del suo programma politico. Figurati i satelliti! Figurati la supply chain delle batterie!

Non pensare, anzi, non ti illudere, che un input della Presidente del Consiglio possa davvero far succedere le cose, perché dove non dovesse arrivare l’insipienza degli altri componenti dell’Esecutivo, ci penserà la grandissima sapienza del Giudiziario a fermare tutto.

Devi sapere, Elon, che l’Italia è una Nazione particolare da questo punto di vista. Tu che sai immaginare i viaggi interstellari, devi provare a pensare a 2 pianeti che si fronteggiano costantemente e il più delle volte si scontrano.

Ti facciamo giusto un paio di esempi, per capirci.

Lo sai che il Vice della tua amica “Giorgia” è sotto processo e rischia di beccarsi una condanna in 1° grado a 6 anni di reclusione per atti esercitati mentre era in carica, grazie al fatto che i suoi oppositori politici (che prima in parte erano pure alleati, ma vabbè) hanno scelto di autorizzare un processo contro di lui da parte di un Tribunale ordinario?

E lo sai che un Ministro della Cultura appena entrato in carica è stato interrogato da Pubblici Ministeri per chiedergli conto del perché avesse scelto di cambiare il Capo di Gabinetto, come se non fosse la naturale scelta di chi voglia avvalersi della propria persona di massima fiducia per il ruolo a lui più vicino? Per intenderci, sarebbe come se ti venissero a chiedere conto del perché tu abbia cambiato il Direttore Finanziario o il Direttore Operativo della tua azienda.

Per non parlare di Presidenti di Regione tenuti ai domiciliari per mesi e costretti a dimettersi, Senatori che erano Magistrati e ora sono chiamati a indagare su loro stessi senza provarne imbarazzo, giudici che annullano leggi per il contrasto all’immigrazione clandestina e bla bla bla.

Insomma Elon, pensaci bene prima di insistere sull’Italia. Lo diciamo per il bene tuo e del tuo giovane collaboratore, che è già stato gettato in pasta ai giornali comparendo come indagato all’interno di un’inchiesta che coinvolge 18 persone, ma nella quale non si capisce esattamente cosa c’entri in concreto.

Ti facciamo noi la traduzione: al netto del reo confesso e degli altri indagati beccati con le mani nella marmellata, è tutto molto fumoso, ma serve a creare la suggestione che tra Musk e Meloni si parli di “affari”, “trattative”, “passaggi di documenti” etc. etc. Il tutto corredato dalle foto che ti ritraggono con “Giorgia”, perché alla fine è a lei che tutto questo è rivolto.

In conclusione Elon – chiudiamo perché il tuo tempo è prezioso e sappiamo che lavori per slot di 5 minuti – ci teniamo solo a dirti: lassa perde.

Concentrati su Nazioni più accoglienti e conserva il tuo ottimo rapporto con Giorgia. Vieni in Italia in vacanza e magari in futuro ritorna come Ambasciatore quando ti sarai stancato dei viaggi interstellari. L’Italia non è un Paese per te, come probabilmente non lo è per tanti che vorrebbero investirci (e chi ha la pazienza di leggerci lo sa bene, te lo assicuriamo).