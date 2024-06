Antonio Parenti è il nuovo direttore per la “Salute pubblica, cancro e sicurezza sanitaria” presso la Direzione generale Salute e sicurezza alimentare. La nomina è arrivata oggi da parte della Commissione Europea. Questo dipartimento è responsabile della politica dell’Ue in materia di sicurezza e salute alimentare e dell’attuazione delle relative leggi. Successivamente si saprà la data di entrata in carica.

Funzionario e politico di grande esperienza, con 30 anni di carriera professionale nella Commissione europea sia presso la sede centrale sia nelle delegazioni, Parenti vanta un solido bagaglio manageriale. Si avvarrà anche, afferma una nota, “della sua profonda comprensione delle principali questioni politiche e dei quadri giuridici in una varietà di settori di competenza dell’Ue, nonché di eccellenti capacità interpersonali, decisionali e negoziali e di un’ottima capacità di comunicare efficacemente e di costruire relazioni di fiducia, anche in situazioni di gestione delle crisi”.

Antonio Parenti è attualmente il Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. In precedenza è stato capo della sezione Economia, commercio e sviluppo presso la delegazione dell’Unione europea alle Nazioni Unite (ONU) a New York, dove ha supervisionato la preparazione della riunione di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla copertura sanitaria universale e ha negoziato una serie di risoluzioni relative alle politiche sanitarie, come la risoluzione sulla salute globale e la politica estera. Parenti è stato anche vice capo negoziatore per l’accordo di libero scambio Ue-Giappone presso la Direzione generale del Commercio della Commissione.

È entrato a far parte della Commissione nel 1995, precedentemente aveva conseguito un master in Relazioni internazionali presso la School of Advanced Studies della Johns Hopkins University (Washington DC e Bologna). È laureato in giurisprudenza e in diritto europeo presso l’Università di Bologna.

Su queste colonne è apparso più volte, sempre ospite dei nostri format audiovisivi. Di seguito riportiamo le principali puntate in cui è stato protagonista, sempre manifestando competenza nei contenuti e capacità nella comunicazione.