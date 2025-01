Continuare a dare sostegno all’Ucraina al fine di creare finalmente le condizioni per un cessate il fuoco: questo, il cuore dell’intervento che il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha appena pronunciato in Senato, durante la seduta dell’Aula che prevede le comunicazioni del ministro sull’Ucraina. Al termine saranno votate le risoluzioni dei gruppi in materia.



“Da fonti delle Nazioni Unite emerge che oltre 12.300 civili sono stati uccisi da quando la Russia ha invaso l’Ucraina”, ha sottolineato Crosetto, “e che proprio nell’ultimo periodo del 2024 si è registrato un aumento delle vittime per effetto dell’uso intensivo di droni, missili a lunga gittata e fuoco di artiglieria”.

“Finora la posizione è sempre stata chiara”, ha proseguito il titolare della Difesa nell’intervento di fronte ai senatori, in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina: “Riteniamo di continuare a dare sostegno all’Ucraina al fine di creare finalmente le condizioni per un cessate il fuoco e aprire un confronto diplomatico necessario per raggiungere una pace duratura”.

“Non possiamo avere indecisioni nel condannare questa situazione”, ha dunque rimarcato, “penso che questo unisca tutta l’aula, e non possiamo consentire neanche che la nostra opinione pubblica si possa abituare a un conflitto essendone distaccata, dimenticandone la gravità”. Una posizione che non è “solo un atto di giustizia verso un paese aggredito, ma un’azione che serve a tutelare anche il nostro sistema di valori e anche la nostra sicurezza. Tra Roma e Kiev ci sono 1.600 km in linea d’aria e circa 2000 dal confine russo, una distanza che può essere coperta in pochissimi minuti da un missile ipersonico. Il nostro sostegno all’Ucraina è quindi anche inevitabilmente un impegno a garantire la nostra sicurezza”, ha concluso il ministro.