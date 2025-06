Terzo mandato per i governatori: il dibattito si riaccende, ma gli italiani restano scettici

La proposta di introdurre un terzo mandato consecutivo per i presidenti di Regione torna ad animare il dibattito politico, ma non sembra convincere la maggioranza degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio condotto da YouTrend per Sky TG24, infatti, il 48% dei cittadini preferisce mantenere l’attuale limite di due mandati, ritenendolo uno strumento utile a favorire il ricambio della classe dirigente e a prevenire la concentrazione di potere. Solo il 38% si dichiara favorevole all’abolizione del limite, mentre il 14% non esprime una posizione definita.

Il quadro che emerge è articolato, con opinioni che divergono significativamente in base all’appartenenza politica. Non sorprende che tra gli elettori leghisti la proposta raccolga ampi consensi: il 77% si dice favorevole al terzo mandato. Colpisce, invece, il sostegno del 57% tra gli elettori di Fratelli d’Italia, partito che fino a poco tempo fa si era espresso con fermezza contro la modifica. Più equilibrata la situazione tra gli elettori di Forza Italia, che si dividono quasi equamente: il 47% è favorevole, il 50% preferisce mantenere il limite.

Il dibattito, al momento, si concentra all’interno della maggioranza di governo. Matteo Salvini spinge con forza per la modifica, nel tentativo di blindare i propri governatori in vista delle prossime elezioni regionali, senza risparmiare frecciate ad Antonio Tajani. Quest’ultimo, invece, difende l’attuale norma, sottolineando che “se dagli anni ’90 c’è questa legge e nessuno si è svegliato prima per cambiarla, un motivo ci sarà”. Fratelli d’Italia, che inizialmente aveva espresso una posizione contraria, ha ora aperto alla possibilità di valutare tutte le opzioni.

Intanto, il blitz della Lega in Commissione Affari Costituzionali al Senato ha ottenuto un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti alla legge: la nuova scadenza è fissata al 24 giugno. Una mossa che ha provocato tensioni anche tra gli alleati di Forza Italia, ma che era ritenuta necessaria: la Premier è in Canada, e solo lei sembra poter mettere fine al braccio di ferro tra Salvini e Tajani.

Sul fronte delle opposizioni, prevale una chiara contrarietà al terzo mandato. Solo il 40% degli elettori del Movimento 5 Stelle si dice favorevole alla modifica; una percentuale che scende al 28% tra i sostenitori di Alleanza Verdi e Sinistra e al 22% tra gli elettori del Partito Democratico. Tuttavia, anche nel PD non mancano voci dissonanti: Stefano Bonaccini, oggi europarlamentare e in passato presidente dell’Emilia-Romagna, si è sempre detto favorevole all’abolizione del limite.

Il tema, dunque, non è soltanto tecnico o amministrativo: tocca il più ampio equilibrio tra continuità e rinnovamento, tra efficienza e rappresentanza. I numeri del sondaggio indicano chiaramente che, almeno per ora, l’elettorato italiano non appare convinto della necessità di un cambiamento. Anzi, nella maggioranza relativa degli intervistati, prevale l’idea che due mandati siano sufficienti.