Meeting di Rimini 2024, un evento per la ricerca dell’«essenziale»

Il Meeting di Rimini torna quest’anno per la sua 45sima edizione, con base alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto. Sarà di nuovo un’ampia e diversificata iniziativa per promuovere valori di solidarietà, uguaglianza e progresso. Quest’anno il tema portante degli eventi e di tutte le altre attività correlate è l’essenzialità. Nel titolo del meeting infatti recita: “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”.

Nella nota stampa viene approfondito il senso dell’incontro: «In un mondo dinamico e tecnologicamente avanzato come il nostro, in cui le distrazioni pervadono le nostre vite, sentiamo forte l’urgenza di scoprire ciò che conta veramente nella vita. I conflitti e le guerre che seminano violenza e morte ci pongono in modo inequivocabile di fronte a domande che la cultura contemporanea tende a rimuovere, le domande sul nostro destino e sul senso del dolore. La ricerca di una felicità vera e duratura non può accontentarsi di illusioni ed utopie: le costruzioni artificiose di apparenze inconsistenti, infatti, non reggono alla radicalità di questa ricerca e di tali domande».

Apertura con il Patriarca Pizzaballa

Si apriranno le danze il 20 agosto alle 12 con la conferenza “Una presenza per la pace” in cui interverrà il Patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa. Il programma è stato presentato all’Ambasciata italiana presso la Santa Sede. Nella presentazione, tra le presenze istituzionali il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera, i vicepremier e ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Commissario europeo Paolo Gentiloni, il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli.

L’auspicio del Presidente

Il presidente della Fondazione Meeting Bernard Scholz ha detto: «Essenziale è ciò che genera una vita piena, libera e responsabile e una vita sociale feconda e solidale. Non invece una riduzione austera, ma anzi con l’orientamento a far fiorire, aprendo un orizzonte di senso nel quotidiano. Al meeting porteremo questi germogli di conciliazione in mezzo alle guerre».

Africa e Piano Mattei

Il Meeting di Rimini ha il patrocinio del Comune di Rimini, della Regione Emilia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i partner importanti player come Eni, Confagricoltura, Ferrovie dello Stato, Invitalia etc. Per il sesto anno consecutivo ci sarà anche il Ministero degli Esteri, con un grande padiglione internazionale denominato “C’è un’Italia che coopera”. Si parlerà di come perseguire l’essenzialità anche nella politica con focus sull’Africa e sul Piano Mattei.

Tutti gli eventi

Il programma dell’evento è assai vasto e sarebbe poco pratico riassumerlo, ma tutti gli appuntamenti sono visionabili a questo link. Non ci sono soltanto gli incontri tematici ma anche mostre, spettacoli, un villaggio ragazzi, un’area per lo sport e un BookCorner.

Il BookCorner

Sul versante letterario, è bene specificare che «l’Associazione Italiana Centri Culturali, partner storico del Meeting per l’amicizia fra i popoli, da sempre contribuisce alla realizzazione della manifestazione riminese attraverso la presentazione di libri e il dialogo con i loro autori o curatori; le presentazioni nelle ultime edizioni sono confluite in una collana di podcast diffusa sulle principali piattaforme alla voce Book Corner 2024. Anche quest’anno AIC allestirà all’interno dei padiglioni fieristici (C5) uno spazio dedicato alla registrazione in presenza dei nuovi podcast che sarà possibile seguire in diretta».