Domenica 27 e lunedì 28 in Liguria si vota per rinnovare il governo della regione. Anche se in queste ore la questione, da politica, è diventata metereologica. Il livello di allerta si è alzato con un peggioramento previsto per le prossime ore, tanto che alcuni candidati alla presidenza della Regione hanno dovuto prendere provvedimenti per spostare al riparo le chiusure della campagna elettorale.

Arpal parlava di una fase perturbata di più giorni sulla Liguria, sembra però che le elezioni si svolgeranno regolarmente. Dal vertice convocato stamattina in Prefettura a Genova tra i quattro prefetti liguri e Arpal non è emersa nessuna decisione straordinaria. Dagli ultimi modelli previsionali, il fronte della perturbazione dovrebbe passare domani sera, mentre domenica e lunedì, giornate di voto, la situazione dovrebbe attenuarsi, senza grosse criticità ai seggi.

I candidati sono 9, ad ogni modo tutto fa pensare che la partita sia tra due candidati, quello di centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci, e quello di centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia Probabilmente un un testa a testa, con l’astensione prevista al 48%, che non va sottovalutata ai fini del risultato.

Marco Bucci, va ricordato, aspira alla presidenza pur essendo malato di tumore. Nato a Genova il 31 ottobre 1959 è attuale sindaco del capoluogo ligure, sostenuto dalla colazione di centrodestra formata da: Bucci Presidente, Vince Liguria Orgoglio Liguria, Bucci Presidente Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni, Bucci Presidente Lega Liguria, Bucci Presidente Forza Italia – Berlusconi, Bucci Presidente, Partito Popolare Europeo Alternativa Popolare con Bandecchi, Partito Popolare Europeo, Per Bucci Bucci e Libertas UDC.

Andrea Orlando è di La Spezia, classe 1969. È Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra composta da: Alleanza Verdi Sinistra, Lista Sansa Possibile, Europa Verde, Si Sinistra Italiana, Patto Civico e Riformista per Orlando, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Andrea Orlando Presidente, Lista Andrea Orlando Presidente, Liguri a Testa Alta – Orlando Presidente.

Bucci non ha nascosto di sentirsi favorito: «Gli avversari sono molto preoccupati, sembra che siano disperati e che abbiano l’acqua alla gola», ha detto a La7, parlando di questa sua candidatura come «una battaglia e la conduco con saggezza e con le mie forze, che sono piuttosto grandi. In queste settimane ho perso sette chili: sono un figurino. Mia moglie mi dice così. Vede, ci sono molti aspetti positivi nelle campagne elettorali». Ai medici ha chiesto: «Prescrivete ai vostri pazienti delle campagne elettorali… Beh, ora mi hanno sentito i miei familiari e stanno ridendo tutti… Ridete, ridete, ma voi siete orgogliosi di vostro padre! Le signore sopra i 50 anni mi dicono: sindaco, pensaci tu perché altrimenti qui torniamo indietro a 20 anni fa».

Andrea Orlando invece punta sullo strappare consenso a un politico come Bucci già ben radicato nella regione:« In questa campagna elettorale – ha dichiarato a Today.it – ho trovato una Liguria dalle grandi potenzialità, ma anche dai grandi problemi: la sanità, la qualità del lavoro, il degrado ambientale. E poi la corruzione e il malaffare, che purtroppo hanno allontanato tanti cittadini dalla partecipazione e dalla vita democratica. Il mio primo impegno sarà quello di spostare le risorse disponibili dalla sanità privata a quella pubblica. La Regione, come è sempre stato, è divisa in due: c’è un Ponente più conservatore e un Levante più progressista. Tuttavia, ho notato eccezioni positive e controtendenze, in particolar modo nella zona di Savona, dove l’elettorato, al netto del fatto che nel capoluogo governa il centrosinistra, è sempre stato più conservatore, ma questa volta sembra essere propenso a darci fiducia. È un segnale che chi c’era prima ha fallito, perché in quell’area ha cercato di imporre un rigassificatore senza ascoltare la popolazione».